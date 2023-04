Tendance. Les investisseurs ne se sont pas laissé impressionner par les nouvelles macro-économiques et géopolitiques de la semaine. Ils n'ont que peu réagi à l'annonce de l'encerclement de Taiwan par la Chine ainsi qu'aux chiffres de l'inflation aux États-Unis en mars. Le CAC40 français a même battu ses records historiques trois séances de suite. La hausse des prix aux US s'élève à 5% sur un an, ce qui est légèrement inférieur aux attentes mais tout de même encore élevé. L'inflation dite "core", qui ne prend pas en compte la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, a atteint 0,4% en mars sur une base mensuelle et 5,6% en rythme annuel, conformément aux attentes. Cela représente toutefois une légère augmentation par rapport aux 5,5% enregistrés en février. Les prix sont toujours orientés à la hausse et de possibles relèvements de taux sont peut-être encore à prévoir.

Devises. En raison de la politique de resserrement de la BCE, l'euro s'apprécie par rapport au dollar américain. La paire EUR/USD s'échange actuellement à 1,1064 USD, après avoir atteint un sommet d'un an à 1,1075 USD. La devise américaine est sous pression face aux monnaies qui bénéficient toujours de la hausse des taux, tandis que les données économiques la fragilisent avec une baisse de l'indice DYX. Le kiwi reste quant à lui stable autour de 0,629 USD. En outre, l'euro continue de perdre du terrain face au franc suisse à 0,9822 CHF.

Taux. Les données publiées cette semaine semblent confirmer que l'inflation et le marché de l'emploi ralentissent aux États-Unis. Les investisseurs parient sur une hausse de 25 points du taux directeur de la Fed lors de sa prochaine réunion en mai. Les rendements obligataires américains 10 Y sont en légère hausse, à 3.4356%. Le spread avec ceux allemands à la même échéance est au plus bas depuis plus de deux ans. En outre, les bonds asiatiques ont reçu ces jours-ci le flux de capitaux étrangers le plus important depuis plus d’un an. Cela en raison de l’attente de la part des investisseurs d’une politique monétaire expansionniste, afin de stimuler l’économie.

Cryptomonnaies. Le bitcoin grimpe de plus de 8,5% depuis lundi, et redépasse le seuil psychologique des 30 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. De son côté, l'éther surperforme nettement le leader en se propulsant de plus de 12% sur la même période et revient graviter autour des 2100 dollars. Les cryptomonnaies surfent sur une vague d’enthousiasme avec un marché qui anticipe une amélioration des conditions économiques dans les prochains mois. Si le bitcoin est en hausse de 86% depuis le début de l’année, il reste encore 54% plus bas que son record historique de 69 000 dollars datant de novembre 2021.

Plusieurs statistiques économiques sont attendues la semaine prochaine, à commencer par l’Empire State Manufacturing Index publié par la réserve fédérale de New York lundi, l’évolution des demandeurs d’emplois en Angleterre ainsi que l’indice de l’inflation canadienne mardi, l’indice de l’inflation anglaise mercredi, les demandes d’allocations chômage américaines jeudi et pour finir les PMI manufacturiers et des services américains, anglais, allemands et français vendredi.