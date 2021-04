Le point hebdo de l'investisseur : Totale complaisance

Indices



Cette semaine, tous les indices progressent. Le CAC40 maintient sa tendance haussière, dépassant les 6250 points. Il se positionne sur ses plus hauts depuis novembre 2000 avec une performance de 1.7% en cinq jours. Le CAC40 dividendes réinvestis évolue lui sur des sommets inviolés. Le DAX duplique cette performance et grimpe de 1.17%. Le Footsie n?est pas en reste et se valorise de 1.5%. Au sud de l'Europe, l'IBEX35 gagne 0.36% alors que l'indice italien se montre plus dynamique (+1%).



Aux Etats-Unis, le Dow Jones ne montre aucune défaillance avec une hausse additive de 1.20% sur les cinq derniers jours, tout comme le S&P500 (+1.30%) et le secteur technologique où le Nasdaq 100 se bonifie de 1.10%.







Le CAC 40 dividendes réinvestis au plus haut historique