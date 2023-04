Ambiance : Bienvenue dans un monde non-binaire. En économie plus qu’ailleurs encore, rien n’est totalement noir, ni totalement blanc. Les nuances de gris se succèdent. Les données économiques américaines de jeudi (ventes immobilières et emploi) étaient dégradées ? Qu’à cela ne tienne, les indicateurs d’activité publiés vendredi (PMI des services et manufacturier) ont largement dépassé les attentes. Du coup les investisseurs se perdent encore en conjectures : mieux vaut-il une économie vigoureuse et des taux élevés, ou une économie sous pression et une politique monétaire plus souple ?

Devises. Il reste un soupçon de craintes concernant les banques régionales américaines, après un léger accroissement du recours à la ligne de liquidités accordée par la Fed. Le dollar a reculé aux portes de 1,10 face à l'euro. Ce mouvement est d'autant plus important que les dernières données en provenance de l'économie américaine montrent un accroissement de la fragilité de l'activité. Les craintes de récession se matérialisent aussi dans le reflux du pétrole, qui a perdu tous les gains accumulés depuis l'annonce d'une réduction de production de l'OPEP+. Le marché du FOREX s'annonce incertain dans les jours à venir, "en raison d'un agenda macro-économique chargé et parce que les investisseurs ne prendront probablement pas de direction claire avant les réunions clés de la Fed et de la BCE au début du mois de mai", souligne Unicredit. L'euro se négocie 0,8857 GBp et 0,9795 CHF. Le dollar s'est affaibli par rapport au yen, à 133,8678 JPY, en amont de la prochaine réunion de la BoJ, les 27 et 28 avril.

Taux. Selon une étude réalisée par Bank of America, la principale préoccupation des gérants d’actifs concerne désormais le risque d’une raréfaction du crédit (ou "credit crunch" dans sa version anglophone) et d’une possible récession, notamment en conséquences de la crise des banques régionales américaines. La poursuite d’une politique monétaire restrictive ("hawkish") pour juguler l’inflation ne vient qu’au second plan. Conséquence logique, la part des obligations dans les allocations d’actifs atteint désormais 9% soit le plus haut niveau jamais enregistré depuis 2009. De son côté, le rendement du 10 ans américain semble également hésiter. Après s’être repris au-dessus des 3,35%, il a échoué à déborder sa moyenne mobile 144 jours qui accompagnait la hausse depuis 2021 et désormais butoir sous les 3,70%. Pour rappel, depuis l’année dernière, les rendements évoluent à l’inverse du S&P 500, toute hausse des taux se traduisant par une faiblesse du marché des actions et vice-versa. Une poursuite de la hausse devrait donc peser encore sur la performance de l’indice phare de la bourse américaine. A contrario, un net repli des bonds pourrait aussi être interprété par la "smart money" comme le signe d’une récession à venir. Entre pile je gagne et face tu perds, le chemin du S&P 500 risque de s’apparenter plus à un tracé de Parkour qu’à un long fleuve tranquille. Affaire à suivre.

Cryptomonnaies. Le bitcoin a perdu tout ce qu’il avait gagné la semaine dernière, en reculant de -6,8% depuis lundi et revient graviter autour des 28 200 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Toujours sans savoir dans quel sens encadrer les cryptomonnaies, les régulateurs américains laissent le flou s’installer de l’autre côté de l’Atlantique, ce qui contribue au manque de visibilité pour les acteurs du marché. En attendant, sur le Vieux Continent, le Parlement européen a voté le règlement MiCA, qui donne plus de clarté et un cadre plus que nécessaire pour les entreprises de l’industrie voulant se développer en Europe.