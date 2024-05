Tops

Clariane (+50%) : L'exploitant de maisons de retraite a rassuré le marché en communiquant des avancées sur son plan de cession et le renouvellement d'une ligne de crédit. La remontée du titre devrait de surcroît permettre une moindre dilution dans le cadre de l'augmentation de capital à venir, comme le souligne le bureau d'études AlphaValue. Siemens Energy (+21%) : Le marché continue à revaloriser le groupe, en dépit des déboires de sa filiale énergies renouvelables. Les investisseurs pensent que la reprise en mains est efficace et permettra de solder, à terme, le gisement de pertes. En parallèle, le reste des activités se porte bien. Le management a même été en mesure de relever ses prévisions annuelles. Il y a quelques trimestres, Siemens avait plutôt l'habitude des avertissements en série. Infineon (+20%) : La société ajuste ses attentes pour 2024 à la baisse, mais les investisseurs restent optimistes grâce à l'obtention de nouveaux contrats avec trois leaders du secteur des centres de données, pour la fourniture de semi-conducteurs de puissance dédiés aux processeurs d'IA. Applovin (+17%) : La jeune société technologique américaine a annoncé un bénéfice net pour le premier trimestre grâce à des revenus plus élevés, un revirement par rapport à la perte nette de l'année précédente. Constellation Energy (+16%) : Constellation Energy, géant dans la production d'électricité propre, a dépassé les prévisions de bénéfices des analystes pour le premier trimestre. Cette hausse est principalement due à une augmentation de la production d'énergie nucléaire et aux crédits d'impôt offerts par l'Inflation Reduction Act. Le CEO a annoncé la possibilité d'augmenter la capacité de production de l'entreprise de jusqu'à 1 000 mégawatts grâce à des améliorations sur ses centrales nucléaires. Puma (+15%) : Les performances du premier trimestre 2024 étaient franchement médiocres, mais le groupe a expliqué que le reste de l'année sera bien moins difficile. C'est ce que le marché a retenu, avec les commentaires de la direction sur l'exposition qu'elle attend des grandes compétitions sportives estivales, au premier rang desquelles les Jeux Olympiques de Paris. Les objectifs annuels, mesurés, ont été confirmés. Equinix (+11%) : Equinix, un des principaux leaders mondiaux dans le traitement de données, a vu ses actions grimper après avoir dévoilé un bénéfice opérationnel ajusté et des revenus pour le premier trimestre qui ont largement dépassé les prévisions de Wall Street. La société a toutefois ajusté à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, passant de 8,69 et 8,79 Mds$, contre 8,79 à 8,89 Mds$ prévus précédemment. Flops

Ryanair (-5%) : Le transporteur irlandais à bas coûts dirigé par le bouillant Michael O'Leary a douché le secteur cette semaine. Le dirigeant a annoncé que les prix des billets d'avion allaient probablement augmenter moins que prévu cet été. Les tarifs risquent de rester stables ou de progresser jusqu'à 5%, mais pas plus. Jusqu'ici, les analystes pensaient que les problèmes capacitaires et la faiblesse des livraisons de monocouloirs à cause des problèmes de Boeing allaient entraîner les prix dans une ascension plus marquée. Walt Disney(-8%) : Mickey Mouse a surpris les investisseurs avec un bénéfice trimestriel inattendu pour Disney+, sa division streaming. Cependant, un recul des activités télévisuelles et cinématographiques et des prévisions prudentes pour le troisième trimestre ont pesé sur le cours de l'action. Airbnb (-8%) : Bien que la société ait rapporté des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, grâce à une demande de voyages particulièrement forte durant la période de Pâques. La plateforme de location d'hébergement a donné des prévisions médiocres pour l'été à venir. Getinge(-10%) : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a conseillé aux établissements de soins de santé de ne plus utiliser les dispositifs cardiaques fabriqués par Getinge. Cette recommandation résulte de préoccupations sur la sécurité et la qualité des dispositifs, non résolues par l'entreprise à ce jour. La FDA a précisé que, malgré les options de traitement limitées, elle recommande le remplacement du dispositif lorsque cela est possible. Shopify (-13%) : La plateforme de commerce en ligne a vu ses actions chuter malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre. Les investisseurs ont été déçus par l'annonce d'un ralentissement prévu de la croissance des ventes et d'une détérioration des marges au deuxième trimestre. Palantir (-13%) : Palantir a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, grâce à une forte demande pour ses services d'intelligence artificielle. Cependant, ces chiffres n'ont pas atteint les attentes des analystes. Sinch (-15%) : le fournisseur suédois de solutions d'informatique en nuage a publié des revenus et des résultats en baisse au premier trimestre 2024. La perte nette s'est creusée, même si cela s'explique avant tout par des raisons saisonnières. Le marché doute que les objectifs de croissance soient atteignables. Roblox (-18%) : La populaire plateforme de jeux en ligne a vu son action décliner après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2024. Epam Systems(-24%) : Epam Systems a connu la chute la plus abrupte parmi les sociétés cotées au S&P 500 . L'entreprise a vu son action dégringoler après la publication de résultats décevants pour le premier trimestre. La firme, qui propose une gamme étendue de services logiciels, a dû faire face à une réalité amère : une baisse notable de son bénéfice et de son chiffre d'affaires. Plus préoccupant encore, Epam a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année. BFF Bank (-26%) : A la suite d'une inspection, la Banque d'Italie a révélé que BFF Bank ne suivait pas les directives de l'Autorité bancaire européenne sur la classification des crédits à l'État. La banque est tenue de proposer des corrections d'ici juillet. D'ici là, l'entreprise doit suspendre la distribution de dividendes, de primes et geler l'ouverture de nouvelles succursales. BFF pourrait également devoir ajuster ses provisions et la classification de ses actifs à risque.