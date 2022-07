Le point hebdo de l'investisseur : Un nouvel espoir

Ambiance : N'en jetez plus. La semaine a été riche en événements macroéconomiques : hausse de taux de la Fed, PIB du second trimestre et derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et dans la zone euro… S'il ne fallait retenir qu'une chose, c'est que le coup de mou de l'économie américaine a été plutôt bien accueilli par les investisseurs… parce qu'ils y ont vu une raison valable pour que la Fed ralentisse ses hausses de taux. La banque centrale américaine avait, peu de temps avant, relevé ses taux de 75 points de base comme prévu, en restant déterminée à combattre la hausse des prix. Pour le reste, l'inflation était plus élevée que prévu dans la zone euro en juillet (8,9% estimé sur un an). On reste donc dans une configuration où les banques centrales cherchent à juguler l'inflation sans faire (trop) vaciller la dynamique économique, ni sombrer dans la stagflation. Un vrai exercice d'équilibriste.

Taux : Le second trimestre consécutif de contraction (modeste) de l'économie américaine a entraîné une détente des rendements obligataires américains. Le 10 ans est redescendu à 2,7%, parce que les investisseurs ont légèrement revu en baisse leurs anticipations sur l'agressivité de la Fed en matière de hausse de taux. Les échéances plus courtes (6 mois, 2 ans et 5 ans) sont toujours mieux rémunérées que le 10 ans, compte tenu du ralentissement économique à l'œuvre. En Europe, le Bund allemand s'affiche à 0,89% sur 10 ans, l'OAT française à 1,45% et l'Italie à 3,10%.

Devises : L'euro est revenu autour de 1,02 USD après avoir enfoncé le seuil de la parité au milieu du mois. Une embellie qui repose sur des commentaires jugés un peu plus accommodants que prévu de Jerome Powell en marge de l'annonce du relèvement des taux cette semaine. La monnaie unique a en revanche souffert dernièrement contre le franc suisse (à 0,9741 CHF) et la livre sterling (à 0,8401 GBp pour 1 EUR). "Les taux à court terme vont augmenter en Europe, mais la BCE est vraiment entre le marteau et l'enclume", rappelle Nordea, ce qui signifie que le potentiel de progression des taux est toujours plus élevé outre-Atlantique que sur le vieux continent.

Cryptomonnaies : Pour la deuxième semaine consécutive, les crypto-actifs ont continué leur ascension dans le sillage des indices boursiers américains. Le bitcoin repasse au-dessus des 23400$ et l’ether, lui, au-dessus des 1650$ à l’heure où nous écrivons ces lignes. Notons que l’ether surperforme nettement le bitcoin depuis le début du mois de juillet en affichant +56%, soit sa meilleure performance mensuelle depuis janvier 2021, contre +18% pour le leader du marché. La prudence reste tout de même de mise avec des conditions macroéconomiques qui ne sont pas réellement favorables pour un retour définitif des capitaux sur les actifs risqués.

Calendrier : La première semaine d'août sera marquée par plusieurs statistiques sur le marché du travail aux Etats-Unis. L'étude JOLTS sur les ouvertures de postes (mardi), les inscriptions hebdomadaires au chômage (jeudi) et les données sur l'emploi en juin (vendredi). Il y aura aussi jeudi la décision de la Banque d'Angleterre sur sa politique monétaire et deux indicateurs d'activité aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier (lundi) et l'ISM des services (mercredi).