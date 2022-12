Le point hebdo de l'investisseur : Un pas en avant, un pas en arrière

Ambiance : Lost in Statistics. Les marchés continuent à surréagir aux nouvelles susceptibles de faire pencher la politique monétaire américaine d'un côté ou de l'autre. En milieu de semaine, Jerome Powell a prononcé un discours qui a plu à ceux qui pensent que les taux vont atteindre un pic d'ici le milieu de l'année prochaine, grâce à une modération de l'inflation et à un atterrissage en douceur de l'économie. Les rendements obligataires ont baissé, les actifs à risque ont rebondi et le dollar s'est pris une gifle. Mais douche froide vendredi, avec la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en novembre : le marché du travail est toujours en surchauffe et les salaires continuent de monter. Par conséquent, les investisseurs craignent que la Fed n'ait à jouer les pères fouettards plus longtemps que prévu. On tourne un peu en rond d'une semaine sur l'autre. A l’autre bout du monde, les officiels chinois ont l’air de vouloir abandonner une politique zéro-covid qui pèse sur le moral des ménages et sur l’activité économique. C’est un levier non négligeable pour l’économie mondiale, mais un levier qui reste à confirmer.

Devises : Le dollar a subi quelques coups de boutoir ces derniers jours, avec en point d'orgue le discours précité de Jerome Powell. Le Dollar Index, qui compare le billet vert à six devises (euro, livre sterling, yen, dollar canadien, couronne suédoise), est redescendu de son piédestal en milieu de semaine, autour des 105 points. C'est un retour sur ses niveaux de juin 2022, après un pic au-dessus de 114 fin septembre. L'euro en a profité pour remonter à 1,05 USD. Le billet vert a toutefois assez logiquement rebondi vendredi à l'annonce des données sur l'emploi, qui ont brisé le cercle des statistiques favorables à une modération des resserrements monétaires. Sur la semaine, l'euro a par ailleurs gagné du terrain contre le franc, à 0,9849 CHF pour 1 EUR.

Taux : Là aussi, il y a eu un avant et un après la statistique de l'emploi de vendredi. Le discours prononcé mercredi par Powell a fait reculer le rendement du 10 ans américain à 3,50%, alors qu'il était encore à 4,20% un mois avant. Il a rebondi vendredi à 3,57%. La pente des taux est toujours inversée, signe que la récession est toujours sur les tablettes des investisseurs. L'outil FedWatch du CME donne 75% de chances à une hausse de taux de 50 points de base le 14 décembre, contre 25% en faveur d'un tour de vis de 75 points de base. Ailleurs, le Bund et l'OAT, respectivement à 1,82% et 2,28% sur 10 ans, fluctuent peu par rapport à la semaine dernière.

Cryptomonnaies : le bitcoin reprend +3,15% sur la semaine et revient flirter avec les 17 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un rebond timide et mou qui est encore loin d’effacer la semaine sanguinaire de début novembre qui a vu le bitcoin s’enfoncer de 22% dans le sillage de l’effondrement de FTX. L'éther, de son côté, surperforme nettement le leader en inscrivant +7% sur la semaine et revient graviter autour des 1300 dollars. Malgré tout, la confiance envers l’écosystème crypto demeure toujours très fébrile et le chemin va probablement être long pour regagner le cœur des crypto-sceptiques.

Calendrier : Christine Lagarde sera de sortie la semaine prochaine, avec des discours prévus lundi et jeudi. Les investisseurs pourront toujours spéculer autour de l'indice ISM des services aux Etats-Unis (lundi) et du duo prix à la production / indice de confiance de l'Université du Michigan (vendredi).