Le point hebdo de l'investisseur : Un semestre de purge

Ambiance : Qui peut le plus peut le moins. Les banques centrales surjouent-elles les menaces de hausses de taux pour ne pas avoir à les mettre en œuvre en totalité ? C'est le scénario qu'ont l'air de privilégier les investisseurs et qui a alimenté le rebond du début de la semaine. Mais la crainte d'une récession et de ses conséquences reste sur le haut de la pile des risques. Dans les semaines à venir, il faudra surveiller de près la solidité du consommateur américain. C'est sur lui que repose une partie du pari actuel de la Fed : s'il tient le choc jusqu'à ce que les hausses de taux – ou les menaces de hausse de taux vous l'avez compris – aient apaisé l'inflation, le pari d'un atterrissage économique en douceur pourrait être gagné. Encore pas mal de conditionnel là-dedans.

Taux : Le changement d'atmosphère se confirme sur les taux obligataires américains avec une grosse glissade des rendements sur les maturités à 5 et 10 ans. Le T-Bond 10 ans est rémunéré 2,91% contre 3,10% il y a une semaine. Les craintes de récession ont fait monter l'échéance à 6 mois à 2,48%. En Europe, la détente est aussi au rendez-vous avec un Bund allemand rémunéré 1,26% sur 10 ans contre 1,48% la semaine dernière. L'OAT française passe de 2% à 1,83%. Les signatures du sud de l'Europe connaissent elles aussi des embellies significatives.

Devises : Le dollar américain a montré sa vigueur sur la semaine écoulée, avec des gains face à la livre sterling, à l'euro ou au dollar australien. Le tableau actuel est "très nerveux et fragile, alors que les craintes de récession mondiale augmentent et que le dollar pourrait encore bénéficier de son statut de valeur refuge", soulignent les cambistes d'Unicredit. Au cours du premier semestre, les mouvements les plus notables sont le net renforcement du dollar face au yen, à 135,40 JPY pour 1 USD et la glissade de la livre sterling contre le dollar (1,1999 USD pour 1 GBP). Et le renforcement surprise du rouble, qui se négocie 54,87 RUB pour 1 USD, soit une glissade de plus de 30% pour le billet vert. Quant à la paire EUR/USD, elle se retrouve autour de 1,04 USD pour 1 EUR, soit un retour sur les plus bas touchés deux fois cette année pour la monnaie unique, mi-mai et mi-juin.

Cryptomonnaies : Le bitcoin, lui, vient de clôturer le mois de juin avec une contre-performance de -37% et enregistre ainsi son pire trimestre depuis 2011. La devise numérique poursuit sa chute entamée en novembre 2021 et navigue désormais au niveau des 19 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le bitcoin n’est toujours pas sorti d'affaire dans ce contexte macroéconomique toujours très dégradé et pourrait bien encore mettre les nerfs des crypto-investisseurs à rude épreuve durant cette saison estivale.

Calendrier : L'UE publiera ses nouvelles prévisions économiques le 6 juillet, le même jour que les minutes de la dernière réunion de la Fed. Aux Etats-Unis toujours, ce sont les chiffres de l'emploi en juin qui focaliseront l'attention vendredi 8 juillet. D'ici là, les investisseurs américains bénéficieront d'un weekend allongé par la fête nationale du 4 juillet, lundi.