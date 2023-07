Tops

Xpeng (+39%) : Le constructeur automobile allemand Volkswagen va investir 700 millions de dollars pour prendre une participation de 4,99% au capital de son homologue chinois coté au Nyse spécialisé dans les voitures électriques. Les deux groupes annoncent qu'ils vont conjointement développer deux modèles électriques de la marque VW dédiés au marché chinois des voitures de taille moyenne, pour un lancement prévu en 2026. Ces modèles utiliseront la plateforme "Edward G9" de Xpeng, de quoi stimuler les revenus de cette dernière. Ocado (+38%) : Flopée de bonnes nouvelles pour le spécialiste britannique du e-commerce alimentaire. Après avoir dévoilé de bons résultats semestriels et une rentabilité améliorée la semaine dernière, le groupe annonce qu'il va recevoir 200 millions de livres sterling de la part du norvégien AutoStore dans le cadre du règlement d'un litige sur les brevets. L'épicier a également annoncé le départ de son PDG Luke Jensen, nouvelle qui n'a pas l'air d'avoir déplu au marché. Rolls-Royce (+24%) : Fort d'une belle performance au premier semestre, le fabricant britannique de turbines et réacteurs a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, et vise désormais un bénéfice d'exploitation sous-jacent annuel entre 1,2 et 1,4 milliard de livres sterling. Il promet également que ses résultats semestriels (qui seront publiés le 3 août) dépasseront les attentes de Wall Street. Le programme de redressement du groupe, ainsi que les ventes dans les unités civiles et de défense ont soutenu les résultats. Align technology (+14%) : Le spécialiste américain de l'orthodontie a signé des résultats solides, avec un BPA et un chiffre d'affaires trimestriel qui dépassent les attentes. Le groupe d'appareils médicaux a par ailleurs dévoilé des perspectives encourageantes, également supérieures aux prévisions de Wall Street. Notons que le cours de l'action gagne plus de 80% depuis le début de l'année, et qu'UBS est positif sur le dossier. Uniper (+12%) : Surfant sur de solides performances sur les derniers mois, et grâce à des opérations de couverture profitables, le géant allemand de l'énergie a rehaussé cette semaine ses prévisions pour l'exercice 2023 : il prévoit désormais un bénéfice net de 2,49 milliards d'euros pour le premier semestre, contre une perte nette ajustée de 490 millions l'an dernier, et un EBIT de 3,701 milliards d'euros, contre une perte de 757 millions d'euros sur la même période en 2022. Rappelons que les bénéfices générés pourraient aider le groupe à réduire rapidement le contrôle de l'Etat allemand. Boeing (+10%) : L'avionneur américain va (un peu) mieux et dévoile plusieurs bonnes nouvelles. Le chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 18% et meilleur qu'attendu. La perte trimestrielle s'élève à 149 millions de dollars, mais celle-ci est moins importante que ce que les marchés attendaient (212 millions). Le groupe a également dégagé un free cash flow et annoncé augmenter sa cadence de production des 737 pour s'aligner aux commandes. Enfin, il a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Dans la foulée, plusieurs analystes ont relevé leur recommandation sur le titre. Flops

Atos (-20%) : Grosse dégringolade pour le spécialiste français des services informatiques. En pleine restructuration, le groupe a dévoilé une perte nette de 600 millions d'euros pour les 6 derniers mois, et mis en lumière son flux de trésorerie négatif (-969 millions), plombé entre autres par les coûts liés à la future scission du groupe en deux entités. Atos a donc annoncé la cession de 400 millions d'actifs non-stratégiques supplémentaires. Notons toutefois qu'il signe un chiffre d'affaires en hausse de 2,3%, ainsi qu'une marge opérationnelle améliorée et supérieure aux attentes. Snap (-19%) : La maison mère du réseau social américain Snapchat a sévèrement dévissé cette semaine après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en repli de 3,8% et des perspectives peu encourageantes pour le trimestre à venir. Le groupe a pourtant revendiqué une hausse de 14% du volume d'utilisateurs quotidiens sur les 3 derniers mois, pour atteindre 397 millions fin juin. Les marchés verraient par ailleurs d'un mauvais œil les investissements prévus par Snap dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, qui pénaliseraient les finances du groupe. Spotify (-16%) : Le géant de la musique en streaming a fâché les investisseurs en annonçant, cette semaine, augmenter le prix de ses abonnements premium d'un dollar dans une cinquantaine de pays, faisant craindre une fuite d'abonnés. Le groupe a également creusé sa perte opérationnelle, qui s'élève désormais à -247 millions d'euros et annoncé des perspectives timides pour la suite. Notons que le service a tout de même enregistré un bond record de 27 % de ses utilisateurs mensuels actifs sur un an, pour atteindre 551 millions à la fin du deuxième trimestre. Teleperformance (-11%) : Le spécialiste français des centres d'appels a lancé cette semaine un avertissement sur ses ventes : il a à nouveau revu à la baisse ses objectifs de croissance de revenus dans un contexte économique difficile et alerté sur son manque de visibilité. Les marchés craignent également que l'arrivée de l'intelligence artificielle générative n'impacte les activités du groupe. Dans la foulée, plusieurs bureaux d'analyse ont abaissé leur recommandation sur le titre. Neste oyj (-10%) : Le spécialiste norvégien du raffinage et de la distribution de pétrole et de biocarburant a manqué les prévisions pour le deuxième trimestre. L'EBITDA s'élève à 784 millions d'euros contre 1,09 milliard l'année dernière et contre les 835 attendus. Le chiffre d'affaires affiche un sévère repli : il atteint 5 351 millions d'euros, contre 7 039 millions d'euros il y a un an. Idem pour le bénéfice net, qui s'établit à 258 millions d'euros, contre 600 millions d'euros l'année précédente. Le groupe déplore des dépenses exceptionnelles liées à des réparations sur ses sites, qui ont impacté les résultats trimestriels. Chipotle Mexican Grill (-10%) : La chaîne de restauration rapide dédiée à la gastronomie mexicaine a publié de solides résultats, mais a déçu les investisseurs : le bénéfice par action atteint 12,65 $ contre 12,31 $ attendu, et le chiffre d'affaires s'élève à 2,51 milliards de dollars contre 2,53 milliards de dollars anticipés. Le groupe n'a pourtant pas démérité : les marges d'exploitation des restaurants ont augmenté pour atteindre 27,5 % contre 25,2 % l'année dernière, en dépit d'une forte augmentation des matières premières. La société a également poursuivi son expansion avec l'ouverture de 47 nouveaux restaurants au cours du trimestre.