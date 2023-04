Ambiance :vent tourbillonnant. La dégradation des statistiques “macro” américaines et la crise bancaire ont conforté les investisseurs dans leurs espoirs d’assouplissement monétaire à moyen terme aux Etats-Unis. Mais elles ont aussi fait croître les craintes d’un atterrissage économique brutal. Cette semaine, ce sont ces craintes qui ont pris le dessus après un chapelet de données défavorables. Les prochaines statistiques attendues (inflation, consommation, confiance) auront un poids considérable dans la stratégie que la banque centrale américaine choisira d’appliquer lors de sa réunion du 3 mai. Devises. Le dollar US a globalement réagi en baisse aux données économiques décevantes. Les chiffres ont contribué à cimenter la zone des 1,09 USD pour 1 EUR. Même constat face au yen, dont le renforcement a pénalisé les marchés actions japonais cette semaine. La paire s'échangeait 131,4 JPY pour 1 USD jeudi. Le billet vert regagne toutefois un peu de terrain en fin de semaine, avec un Dollar Index (DXY) à 102. Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi américain vendredi pour affiner leurs pronostics. L'euro a perdu un peu de terrain contre le franc à 0,9874 CHF. Taux. Pour paraphraser l’un de nos anciens dirigeants, “Le changement, c’est maintenant”. Le parallèle est d’autant plus cocasse qu’il était professeur d’économie au début de sa carrière. Mais bon, revenons à nos moutons. Vous l’aurez peut-être constaté mais la réaction aux JOLTS (Jobs opening) en début de semaine aura marqué un tournant. Pour la première fois depuis deux ans, le rapport a révélé une baisse de 632 000 offres d’emploi passant sous la barre symbolique des 10 millions. Jusqu’à présent, toute faiblesse du marché de l’emploi aurait été accueillie par une hausse des actions car elle aurait signifié que la Fed pouvait commencer à assouplir sa politique monétaire. Dans le cas présent, on a assisté au plus traditionnel “flight to quality” avec une hausse des obligations (baisse des rendements) accompagnée par une baisse des actions. Il semble que les opérateurs commencent à envisager sérieusement le scénario récessionniste. Conséquence immédiate: le rendement du 10 ans américain est en train de sortir par le bas de sa phase de distribution en cours depuis octobre dernier en cassant son support à 3.35%. Cryptomonnaies. Le bitcoin est en léger recul de -1,2% cette semaine et repasse sous le seuil des 28 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. De son côté, l’ether, la deuxième cryptomonnaie du marché en termes de capitalisation, prend à contrepied le leader en grimpant de 4% depuis lundi. Malgré tout, en étant toujours en manque de catalyseurs positifs puissants, les devises numériques restent globalement dépendantes de la conjoncture économique et resteront donc sensibles aux prochaines statistiques économiques. Calendrier . Plusieurs marchés étaient fermés vendredi et certains le seront encore lundi, dont Paris, Francfort, Zurich ou Londres. New York reprend en revanche dès lundi. Il faudra attendre le mercredi 12 pour avoir le premier temps fort macroéconomique de la semaine, l'annonce de l'inflation américaine de mars Elle sera suivie en soirée par la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed. Jeudi 13, place aux prix à la production américains de mars avant le gros morceau vendredi, la combinaison ventes de détail / indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan vendredi 14. Dans ce marché qui cherche à comprendre de quoi seront faites la croissance et la politique monétaire des mois à venir, cette semaine apportera des données de premier ordre. Hors des Etats-Unis, les investisseurs vont garder un œil sur l'inflation chinoise (mardi) et sur la production industrielle européenne (jeudi).