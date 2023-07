Ambiance. Les investisseurs semblent avoir du mal à trouver le chemin le plus adéquat. Jusqu’à présent, un marché d’emploi dynamique était considéré comme un moteur de la hausse des indices boursiers car il donnait du crédit au scénario tant espéré de l'atterrissage en douceur, ou soft-landing. Mais ça, c’était avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, ou minutes. Pour autant, rien de surprenant n’en est sorti : la majorité de ses membres militent pour une poursuite du resserrement monétaire et ce, dès juillet. Avec peut-être même un nouveau tour de vis en septembre. Même si cela a été répété maintes et maintes fois, il semble que les financiers commencent tout juste à intégrer cette donne. On surveillera donc tout début de changement de paradigme. Si l’emploi reste dynamique, ce que les NFP ne confirment pas totalement - la Fed va continuer à monter ses taux, ce qui va peser sur la croissance. Mais si l’emploi flanche, la consommation suivra ce qui n’est pas bon pour la bourse non plus, ravivant les craintes d’une récession. Voulez-vous jouer au jeu du pile je gagne, face tu perds ?.

Devises : Globalement, peu de choses à signaler cette semaine. L’Euro s’est très légèrement déprécié face au France Suisse (1 EUR = 0,9741 CHF) et face à la Livre Sterling (1 EUR = 0,8533 GBP). Le Dollar quant à lui est stable face à ses principales contreparties. En témoigne l’EUR/USD qui n’a progressé que de 0,13% sur la semaine.

Crypto. Le bitcoin continue sur sa lancée de la semaine dernière en restant à l’équilibre juste au-dessus du seuil psychologique des 30 000 dollars. Depuis lundi, le leader du marché des cryptomonnaies a enregistré une légère baisse de 0,6% à l’heure où nous écrivons ces lignes. De son côté, l’ether souffre nettement plus en reculant de 3,3% sur la même période. Toujours embourbée dans les problèmes réglementaires de l’autre côté de l’Atlantique, l’industrie des crypto-actifs peine à redonner des catalyseurs puissants pour accélérer de nouveau. Un manque de dynamisme qui s’est notamment traduit par une baisse significative des volumes de transactions au cours du deuxième trimestre, se réduisant de 2,5 fois par rapport au premier trimestre et marquant au passage la plus importante baisse des volumes depuis l’automne 2020.