TOPS Keywords Studios (+50%) : L'éditeur irlandais de logiciels pour les industries du jeu vidéo et du divertissement, coté au Royaume-Uni, a reçu une offre de rachat de la part de la société de capital-investissement EQT, l'évaluant à 2,2 milliards de livres sterling. Le groupe a déjà rejeté quatre propositions de l'investisseur suédois, mais cette offre rehaussée semble enfin ravir le conseil d'administration, qui recommande l'offre aux actionnaires. Grayscale Ethereum Trust (+48%) : La SEC, le gendarme des marchés financiers américains, a approuvé cette semaine les ETF Ethereum au comptant, soit les fonds adossés à l'Éther, quatre mois après avoir autorisé l'équivalent pour les bitcoins. L'annonce a dopé la capitalisation de la cryptomonnaie (+27% en 5 jours) et celle des acteurs du secteur. First Solar (+35%) : Le spécialiste américain du photovoltaïque s'apprécie à la faveur de recommandations favorables de la part des bureaux d'analyse. BNP Paribas, Piper Sandler, Citigroup et UBS ont nettement relevé leur objectif de cours sur le titre, anticipant une forte demande pour les produits du groupe de la part des services publics et des centres de données aux États-Unis. Le titre gagne 45% depuis le début de l'année. Moderna (+25%), BioNtech (+6%) : Après que deux cas d'infection humaine par la grippe aviaire ont été confirmés aux Etats-Unis, les autorités de santé américaines se sont entretenues avec les laboratoires sur l'élaboration d'un éventuel vaccin pour l'homme, boostant ainsi les valeurs du secteur. Notons que l'action Moderna progresse de près de 65% depuis le 1er janvier. Wix.com (+23%) : La plateforme de développement web se porte bien. Le groupe a dévoilé des résultats trimestriels solides et supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 12% et un bénéfice net de 24 millions de dollars, contre une perte de 10,4 millions il y a un an. Dans la foulée, plusieurs analystes ont relevé leur recommandation et leur objectif de cours sur le titre. Hargreaves Lansdown (+22%) : Le groupe britannique de services financiers a reçu puis rejeté une proposition de rachat d'un consortium comprenant CVC Advisers et l'Abu Dhabi Investment Authority, qui évaluait la société à 4,67 milliards de livres sterling.Le principal actionnaire, Peter Hargreaves, se dit toutefois ouvert à une privatisation et s'est entretenu avec d'autres investisseurs. De quoi relancer l'enchère. Ypsomed (+19%) : Le producteur bernois de dispositifs médicaux annonce son intention de se séparer de ses activités déficitaires dans les soins du diabète (Diabetes Care) et dit avoir reçu une première marque d'intérêt de la part d'un repreneur. Le groupe, qui veut se recentrer sur son coeur de métier, les stylos et autres instruments d'injection, a par ailleurs publié des résultats annuels encourageants, avec un chiffre d'affaires, un bénéfice net et un BPA en hausse. Tecnicas Reunidas (+14%) : Porté par une forte demande pour ses services d'ingénierie, le spécialiste espagnol des infrastructures dédiées à l'industrie pétrolière et gazière a publié des objectifs ambitieux et supérieurs aux attentes du marché. Après avoir récemment maintenu ses objectifs pour 2024, il déclare notamment tripler son bénéfice net d'ici 2026 pour atteindre 160 millions d'euros, augmenter son chiffre d'affaires à 5 milliards d'euros d'ici 2028, tout en améliorant son EBIT. Le titre s'octroie +47% depuis le début de l'année. Nvidia (+12%) : La pépite de l'IA continue d'enchaîner les records et de faire briller les yeux des marchés. Soutenu par la demande pour ses produits dédiés aux centres de données, le groupe dévoile 26 milliards de dollars de revenus au premier trimestre, mieux qu'attendu, et 14,9 milliards de dollars de bénéfices, soit 628 % de hausse par rapport à l'année précédente. Le titre du spécialiste des puces, qui a dépassé le cap des 1000 dollars, gagne déjà 116% depuis janvier. FLOPS Polestar (-36%) : Le mois dernier, le constructeur suédois de véhicules électriques annonçait retarder une seconde fois la publication de ses résultats financiers du T4 et de l'année 2023, le temps de rectifier des inexactitudes comptables dans ses états financiers de 2021 et 2022. Il avait toutefois confirmé son intention de publier ses résultats du T1 à la fin du mois de mai. Finalement, ce ne sera pas le cas, le groupe ayant de nouveau botté en touche. La semaine dernière, Polestar a par ailleurs reçu un avertissement du Nasdaq pour ne pas avoir déposé son rapport annuel auprès de la SEC, risquant ainsi une radiation de l'indice. XP inc (-12%) : La société de courtage brésilienne, cotée aux Etats-Unis, n'a pas démérité. Pour le trimestre écoulé, elle publie un chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse, mais ces résultats, qui ont manqué les estimations, n'ont pas convaincu les marchés. Le groupe annonce par ailleurs lancer un programme de rachat d'actions de 195 millions de dollars. Reddit (-12%) : La semaine dernière, le réseau social bondissait après avoir dévoilé un partenariat avec OpenAI, permettant à Reddit d'exploiter la technologie de la start-up, et à la plateforme ChatGPT d'utiliser le contenu de Reddit pour alimenter ses modèles d'IA. Une semaine plus tard, retour de flamme : il semble que les aficionados de la plateforme n'aient pas apprécié cette ouverture. Target (-10%) : L'inflation et l'incertitude économique continuent de peser sur les dépenses discrétionnaires des américains et par conséquent, sur les résultats du distributeur, qui a annoncé prévoir des ventes comparables et des bénéfices largement inférieurs aux attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre. Il déclare toutefois baisser de nouveau ses prix sur une large gamme de produits pour inverser la tendance. Forvia (-10%), OPmobility (-7%), Valeo (-8%) : Douche froide pour les équipementiers français et les constructeurs automobiles allemands. Le gouvernement chinois envisagerait d'augmenter de 25% les droits de douane sur les grosses cylindrées à essence fabriquées en Europe et aux États-Unis. Un projet qui viendrait en réponse à la hausse des droits d'importation sur les véhicules chinois aux Etats-Unis et aux menaces de l'Union européenne. Notons que Forvia abandonne près de 30% depuis le début de l'année, et Valeo 16%. Better Collective (-20%) : Le groupe de média et de marketing danois, spécialisé dans l'eSport, déçoit. Le chiffre d'affaires trimestriel (en hausse de 8%) et le BPA ont manqué les estimations, et le bénéfice plie de 67% par rapport à l'année dernière, plombé par les récentes acquisitions de la société. Les perspectives pour la suite sont par ailleurs timides. Embracer Group (-12%) : Le spécialiste suédois des jeux vidéo a dévoilé un bénéfice d'exploitation trimestriel en hausse de 56% et conforme aux attentes, ainsi qu'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 12%, mais une perte accrue sur cette période. Le groupe a par ailleurs annoncé cette semaine le départ de son directeur financier pour raisons personnelles. C'est donc son adjoint qui pilotera la scission en 3 entités de la société, récemment fragilisée par ses acquisitions et un recul de la demande. Hermès (-5%), LVMH (-4%) : Les deux étendards du luxe français pâtissent des mauvais résultats annuels de Chanel, qui a enregistré une baisse de sa rentabilité sur fond de forte hausse des investissements, notamment dans la promotion de la marque. Notons par ailleurs que LVMH est en négociation pour reprendre Paris Match au groupe Lagardère.