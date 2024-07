Spotify +9.08% : Les résultats de la plateforme de streaming ont contrasté avec ceux de Universal Music Group, son homologue néerlandais, qui s’est effondré en cours de semaine. La performance et les perspectives pour la suite de l’année démontrent la progression de la société en termes de marge brute et de résultat d’exploitation. Le flux de trésorerie disponible (le fameux free cash flow qui représente le cash réellement disponible à la fin d’un exercice, en opposition avec le résultat net, un résultat comptable) a aussi dépassé les attentes



Ascential +53.35% : La société d'information et d'analyse anglaise a annoncé être en pourparlers avancés avec Informa Plc concernant une proposition de rachat de 1,16 milliard de livres (1,50 milliard de dollars) de la part de l'organisateur d'événements britannique. L'offre de 568 pence par action en espèces fait suite à plusieurs approches d'Informa au cours des derniers mois. Ascential, spécialisée dans les événements, les abonnements et les services de conseil, a déclaré que cette proposition valorise la société à environ 1,16 milliard de livres sterling. Informa a jusqu'au 20 août pour formaliser une offre ou se retirer.

Interparfums +24.93% : Le fabricant de parfums sous licence a enregistré une hausse de 16% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, atteignant 209,9 millions d'euros. Cette performance est soutenue par la solidité des parfums Montblanc et Coach, ainsi que par le succès de la gamme Lacoste. De plus, Interparfums a renouvelé ses licences avec Van Cleef jusqu'en 2033 et Montblanc jusqu'en 2030, rassurant ainsi les investisseurs sur la pérennité de ses contrats.

Belimo +18.81% : Le fabricant suisse de servomoteurs pour la ventilation des bâtiments a annoncé une augmentation de 5,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre, atteignant 473,5 millions de francs suisses. Cette croissance est principalement due à une forte performance en Amérique, où les ventes ont augmenté de 13%. Le bénéfice net a progressé de 18,8% pour atteindre 77,2 millions de francs. Fort de ces résultats, Belimo a relevé ses perspectives financières pour l'année, anticipant désormais une croissance des ventes supérieure à 9%.

OPmobility +10.63% : L’ancien Plastic Omnium a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires consolidé de 5,41 milliards d'euros, en hausse de 2,3%. La marge opérationnelle s'est améliorée à 4,3%, grâce à une forte croissance en Amérique du Nord. Bien que le bénéfice net soit resté stable à 100 millions d'euros, les objectifs pour l’année ont été confirmés.

Nexans +12.62% : Le fabricant de câbles a publié de solides résultats avec une croissance organique de 6,1% au premier semestre, portant les revenus à 3,55 milliards d'euros. En excluant le segment des autres activités qui fait l'objet d'une réduction stratégique, la croissance organique s'élève à 9%. La marge opérationnelle s'est nettement améliorée, passant à 8,4% du chiffre d'affaires contre 7,2% l'an dernier. Ces bons résultats permettent à Nexans de relever ses prévisions annuelles, avec un EBITDA désormais attendu entre 750 et 800 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible normalisé entre 275 et 375 millions d'euros.

Dassault Aviation +24.93% : Le constructeur aéronautique a enregistré une hausse de ses ventes au premier semestre, atteignant 2,54 milliards d'euros contre 2,30 milliards l'année dernière. Cette augmentation est due à la livraison de 12 jets d'affaires Falcon et de six Rafale pour la France, malgré des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement, notamment dans le secteur de l'aérostructure. Dassault Aviation a réaffirmé ses prévisions pour l'année, anticipant la livraison de 35 Falcon et de 20 Rafale.

EssilorLuxottica +7.39% : Le fabricant de verres et de lunettes a amélioré sa rentabilité au premier semestre 2024, avec un résultat net ajusté atteignant 1,746 milliard d’euros, soit 13,1% du chiffre d’affaires. Les revenus ont progressé de 5,3% à taux de change constant, atteignant 13,29 milliards d’euros. Le groupe a également confirmé ses objectifs de croissance annuelle du chiffre d’affaires de l’ordre de 5% entre 2022 et 2026, avec une marge opérationnelle ajustée anticipée entre 19 et 20%.

SAP +7.87% : Le premier éditeur européen de logiciels a présenté ses chiffres du deuxième trimestre. Les analystes estiment que les résultats sont corrects dans un environnement sous pression. Les perspectives de bénéfices pour 2025 ont été légèrement revues à la hausse, et la croissance de l'activité cloud a particulièrement plu aux investisseurs. Le chiffre d'affaires total de SAP a augmenté à 8,29 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre 7,55 milliards d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires des activités cloud et de logiciels a progressé de 10%. Le carnet de commandes dans le domaine du cloud a crû de 28 % à taux de change constant, marquant le troisième trimestre consécutif de croissance plus rapide que le chiffre d'affaires de ce segment. SAP prévoit de supprimer entre 9 000 et 10 000 emplois, au lieu des 8 000 initialement annoncés, ce qui devrait également contribuer à l'amélioration de la marge opérationnelle.

Flops :



Universal Music Group -24.08% : La maison de disques néerlandaise chute après une baisse de ses ventes de streaming de 4,2% au deuxième trimestre, ce qui a surpris les analystes qui s'attendaient à une hausse. La banque Citi évoque “des inquiétudes concernant la volatilité des flux de revenus”. Vivendi et Bolloré, qui sont au capital d’UMG, s’inquiètent suite à la chute du titre.

Ford -19.96% : Bien que les ventes aient augmenté de 6% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre, le bénéfice par action ressort à 0,47 dollar, en baisse de 35%, bien en dessous des prévisions qui s’attendaient à une baisse de seulement 5,5%. Pour cause, une baisse des ventes de 37% dans son segment de voitures électriques, en raison d’une pression sur les prix dans l’ensemble de l’industrie, une concurrence accrue de Tesla et de BYD et une baisse de la demande pour les véhicules électriques au profit des voitures hybrides. Le groupe justifie également cette baisse par une hausse de ses dépenses de garanties de 800 millions d’un trimestre à l’autre.

Jeronimo Martins -21.35% : L'acteur portugais de la grande distribution fait état d'une faiblesse de ses marges au premier semestre. Il avertit que la situation pourrait s'aggraver dans les mois à venir. Le manque de dynamisme des consommateurs a contribué à l'intensification de la concurrence sur le marché de l'alimentation.

STMicroelectronics -16.46% : L'acteur franco-italien des puces a abaissé ses objectifs pour 2024, prévoyant désormais un chiffre d'affaires de 13,2 à 13,7 milliards de dollars, contre 14 à 15 milliards précédemment. Cette révision est due à une demande plus faible que prévu dans le secteur automobile. La marge brute attendue a également été revue à la baisse, autour de 40%.

Stellantis -13.01% : Le constructeur automobile italo-américain a dévoilé des résultats semestriels en baisse, avec un chiffre d'affaires de 85 milliards d'euros, en recul de 14%. Le résultat opérationnel courant a chuté de 40% à 8,5 milliards d'euros. Les ventes ont été affectées par un contexte industriel difficile et des difficultés opérationnelles, notamment en Amérique du Nord. Le flux de trésorerie libre industriel est ressorti négatif à hauteur de 400 millions d'euros. Malgré ces résultats décevants, Stellantis maintient son objectif de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour l'année.

Tesla -8.11% : Le groupe d’Elon Musk dégringole cette semaine après avoir publié pour le deuxième trimestre consécutif des chiffres de rentabilité en baisse. Le bénéfice net s’est établi à 1,45 milliard de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 45% par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaires ressort en hausse de 2%, en dessous des attentes de 3%. La marge brute avoisine les 14,7%, soit la plus faible depuis 5 ans, en dessous du consensus de 16,3%. Bien qu’il ait dépassé les attentes en volumes de livraison pour le trimestre, le groupe devrait essuyer un recul de 6,5% du nombre de Tesla livrées semestriellement. Il accuse une hausse des coûts et une demande en berne en raison des taux élevés. Le report en octobre de la présentation du Taxi Robot sans chauffeur a également contribué à la baisse.

Kering -9.79% : Le groupe français de vêtements de luxe a publié des résultats semestriels décevants, avec un chiffre d'affaires en baisse de 11% à 9,02 milliards d'euros et un résultat opérationnel en chute de 42%. La marque Gucci a particulièrement souffert, avec des ventes en recul de 20%. Les orientations pour le reste de l'année sont peu encourageantes, la direction anticipant des difficultés continues jusqu'à la sortie des nouvelles collections en septembre.

Nestlé -6.25% : Le géant agroalimentaire suisse a publié un chiffre d'affaires de 45 milliards de francs suisses pour le premier semestre, en baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente. Cette baisse est due à des cessions et des effets de change défavorables ainsi qu'à l'environnement de prix difficile et un ralentissement des augmentations de prix qui ont pesé sur les résultats. La direction a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année, visant désormais au moins 3% contre 4% auparavant.