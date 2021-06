Le point hebdo de l'investisseur : Vers la fin des rachats d'actifs ? 25/06/2021 | 16:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Vendredi 25

juin Le point hebdo de l'investisseur Après avoir terminé au plus bas la semaine précédente, sur fond de craintes concernant un durcissement de la politique monétaire de la Fed plus tôt que prévu, les places financières ont repris de la hauteur sur cette séquence hebdomadaire. Les banquiers centraux ont, une nouvelle fois, réaffirmé leur soutien, martelant que les poussées inflationnistes seraient transitoires. Wall Street en a profité pour inscrire de nouveaux records tandis qu'en Europe, les grands indices reviennent à proximité de leurs récents points hauts. Les opérateurs profitent ainsi de chaque repli pour revenir rapidement à l'achat, avec la perspective d'une poursuite de l'expansion économique en cours. Indices



Sur la semaine écoulée, l'Asie reprend des couleurs. Le Hang Seng s'est adjugé 1.8%, le Shanghai composite 2.3% mais le Nikkei enregistre une performance hebdomadaire de seulement 0.3%.



En Europe, le vert domine. Le CAC40 récupère 0.8%, le Dax s'adjuge aussi 0.8% et le Footsie 1.6%. Concernant les pays périphériques de la zone euro, l'Espagne et le Portugal sont quelque peu à la traîne, avec des gains de seulement 0.5% et 0.2% alors que l'Italie progresse de 0.9%.



Outre-Atlantique, le Nasdaq100 et le S&P500 ont poursuivi leur course aux records, avec des gains de de 2.3 et 2.7%. Le Dow Jones est encore à 2% de ses précédents records du 10 mai, mais engrange 3.3% sur les cinq derniers jours.



Comparaison du CAC40, du DAX et du FTSE100



Matières premières



L'heure est à la consolidation sur les marchés pétroliers, qui reprennent leur souffle après un long et puissant rallye haussier. La référence américaine évolue à son plus haut niveau de l'année, au-dessus de 73 USD, tout comme le Brent à 75 USD le baril. Il semblerait que le carburant haussier commence à manquer pour porter les cours plus haut. Les opérateurs limitent en conséquence leurs initiatives en attendant la prochaine réunion de l'OPEP+, jeudi prochain, qui doit statuer sur ses niveaux de production.

Les métaux précieux reprennent un peu de hauteur. Le métal doré peine à renouer avec une dynamique positive malgré une détente des taux réels américains à 10 ans et s'échange autour de 1785 USD l'once.



Semaine de hausse pour le compartiment des métaux de base, malgré les tentatives de la Chine pour atténuer les pressions haussières sur les prix. Pékin a effectivement décidé de se séparer d'une partie de ses réserves stratégiques afin de contrôler l'inflation des cours, ce qui n'a vraisemblablement pas eu l'effet escompté, le marché s'attendant à des mesures bien plus drastiques. Le cuivre se négocie à proximité de 9300 USD.



Du côté des produits agricoles, le maïs, qui se paye 653 USD le boisseau à Chicago, reprend le chemin de la hausse en raison de l'appétit chinois qui augmente considérablement ses importations. A contrario, le bois de construction enchaîne une nouvelle semaine de baisse, l'offre s'ajustant rapidement à la demande.



Bois de construction sur 1 an glissant



Marchés actions



Le leader mondial des centres d'appels et des services aux entreprises a récemment fêté sa première bougie au sein du CAC40. En juin 2020, Sodexo avait cédé sa place après avoir subi une baisse de 25% depuis le début d'année, suite à la crise. Sur la même période, Teleperformance gagnait 45%.



Dans le courant de la semaine, l'entreprise française a annoncé la finalisation de l'acquisition de Health Advocate. La société américaine est spécialisée dans les solutions numériques à destination du domaine de la santé. Les investisseurs ont été satisfaits par l'acquisition de ce leader des plateformes de santé en ligne. Une progression qui porte l'action à des plus hauts historiques. Du haut de ses 20 milliards de capitalisation, le titre Téléperformance gagne presque 7% sur la semaine.



La société, qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, externalise le service client de nombreuses multinationales. Depuis 2017, l'entreprise a connu une croissance moyenne annuelle de ses revenus de 11%. En 5 ans, le cours de l'action a été multiplié par cinq. Une croissance qui se paye, le titre se négocie près de 40 fois les bénéfices de l'entreprise.



Evolution du titre Téléperformance depuis janvier 2020



Marché obligataire



Il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché des taux cette semaine, du moins sur l'échéance à 10 ans de la dette américaine, qui est restée scotchée à 1.5%. Une situation d'autant plus étonnante que les marchés actions ont connu un petit accès de nervosité après le durcissement du discours de la banque centrale américaine. Certains économistes parlent de facteurs techniques pour expliquer cette situation, mais aussi d'éléments plus fondamentaux comme le fait que les investisseurs sont plus nombreux désormais à souscrire au scénario d'une inflation transitoire qui permettrait à la Fed de continuer à bénéficier d'une marge de man?uvre correcte. Les échéances plus courtes ont davantage réagi à la hausse.



Le rendement du Bund est un peu remonté mais reste en territoire négatif à 0.18%. La dette italienne touche à nouveau 0.90%, plus de deux fois le niveau de celle de l'Espagne ou du Portugal (0.44%). Marché des changes



L'euro est un peu remonté face au dollar à 1.1939 USD, après avoir enfoncé le seuil de 1.19 USD après la réunion de la Fed la semaine dernière. Les bonnes statistiques européennes, aussi bien au niveau de l'Ifo allemand que des indicateurs PMI flash de juin, ont alimenté la hausse, sans pour autant parvenir à hisser la monnaie unique au-dessus de 1.1950 USD. La livre sterling a perdu du terrain face à l'euro cette semaine, à 0.858 GBp pour 1 EUR, car la Banque d'Angleterre, si elle a pris acte d'une économie britannique plus solide, n'a pas donné de signes de durcissement de sa politique monétaire.

Les signaux précédents laissaient penser que la banque centrale allait se montrer un peu plus ferme. Quelques mots sur le peso mexicain qui a gagné du terrain face au dollar après la décision de la Banque du Mexique de relever de 4 à 4.25% son taux directeur, pour tenter de contrecarrer une inflation de 6%, largement supérieure à la borne haute que la BoM est prête à s'accorder, même de façon transitoire (soit 4%). L'USD se négocie 19.811 MXN. Statistiques économiques



Peu de chiffres étaient au programme en zone euro cette semaine. Les indices PMI manufacturier et services ont dépassé les attentes, à respectivement 58 et 63.1. Ils ressortent à 64.9 et 58.1 en Allemagne mais ratent le consensus en France, avec 58.6 et 57.4.Toujours pour l'Allemagne, l'Ifo se redresse à 101.8 (consensus 100.8 et 99.2 précédemment).



Aux Etats-Unis, hormis l'indice Flash PMI manufacturier qui accélère à 62.6, les autres chiffres étaient moins bons que prévu. L'indice PMI services recule à 64.8 (70.4 précédemment), les ventes de logements neufs retombent à 769K, les commandes de biens durables progressent de seulement 2.3% et les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à 411k, légèrement sous les chiffres de la semaine dernière. En dernière estimation, le PIB américain pour le premier trimestre est néanmoins conforme aux anticipations, en hausse de 6.4%. Vers la fin des rachats d'actifs ?



Alors que l'helicopter money devrait s'arrêter aux Etats-Unis d'ici septembre, les opérateurs commencent à anticiper le début de la fin des rachats d'actifs. Ce serait oublier que la FED prend son temps et prépare les marchés à une diminution progressive de ses mesures de soutien à l'économie. Les indices profitent encore de la fin du mois de juin pour prendre quelques pourcents supplémentaires.

Il faudra attendre le milieu de semaine prochaine pour bénéficier des statistiques économiques majeures portant sur l'emploi américain de juin. La FED pourrait ajuster sa politique accommodante à ces données. En attendant, rien ne sert de courir, il faut partir à point.

© Zonebourse.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue