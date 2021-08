Le point hebdo de l'investisseur : Vol au-dessus d'un nid de records 13/08/2021 | 17:33 Envoyer par e-mail :

août Le point hebdo de l'investisseur Tout semble au beau fixe pour les places financières qui enchaînent jour après jour de nouveaux records, soutenues par une saison des résultats exceptionnelle, des données macroéconomiques rassurantes et le soutien quasi inconditionnel des banquiers centraux. Cette semaine, la validation du plan américain sur les infrastructures de 1000 milliards de dollars est venue s'ajouter aux autres éléments positifs, contrebalançant ainsi avec la persistance des craintes sanitaires.



Même si la période estivale se veut traditionnellement plus faible en termes de volumes échangés, rien ne semble pour le moment vouloir enrayer l'appétit pour le risque des opérateurs. Indices



Sur la semaine écoulée, les grands indices ont à l'unisson enregistré des performances positives. En Asie, le Nikkei progresse de 0.5%, alourdi notamment par les niveaux records de nouvelles contaminations. Le Hang Seng s'adjuge 0.7%, le Shanghai composite 1.7%.



En Europe, le CAC40 grimpe de 1.1%, revenant à moins de 1% de son record absolu de septembre 2000. Le Dax gagne 1.3% tout comme le Footsie. Le SMI n'est pas en reste, avec un gain hebdomadaire de 2.2%.

Pour les pays périphériques de la zone euro, l'Italie grimpe de 2.4%, l'Espagne et le Portugal de 1.3%.



A l'heure de la rédaction de ce point, les indices américains signent de nouveaux plus hauts. Le Dow Jones s'adjuge 0.9% sur les cinq derniers jours, le S&P500 0.6%, tandis que le Nasdaq100, plus à la traîne, grappille 0.1%.





Evolution des indices sur le mois glissant



Matières premières



Semaine positive pour les marchés pétroliers, qui prennent de la hauteur malgré des vents contraires qui auraient pu plomber le moral des opérateurs. Nous faisons évidemment référence à l'appel de Washington à une action plus solide de l'OPEP+, sommée d'augmenter davantage sa production pour freiner la hausse des prix. L'Agence internationale de l'énergie a également révisé à la baisse sa prévision de demande mondiale en 2021, de 0.3 million de barils par jour, pointant du doigt les effets de la propagation du variant Delta. Le Brent s'échange à 70.9 USD le baril, contre 68.7 USD pour le WTI.



Deux pas en arrière, un pas en avant. Cette phrase résume plutôt bien la trajectoire des métaux précieux depuis le début de l'année. L'or signe toutefois un beau rebond cette semaine, tout comme le platine. En revanche, l'argent et le palladium ont fait du surplace à respectivement 23.7 et 2645 USD. Le segment des métaux industriels est nettement mieux orienté. Les cours du cuivre ont repris le chemin de la hausse, à 9500 USD. Même refrain pour l'aluminium, le nickel, le zinc et l'étain.



Du côté des « soft commodities », le prix du blé signe une séquence hebdomadaire positive, soutenu par les données du Ministère américains de l'agriculture, qui a révisé à la baisse son estimation de la production mondiale. Marchés actions



Zooplus va être racheté.



Belle semaine pour les actionnaires de Zooplus. Le magasin en ligne allemand spécialisé dans les produits pour animaux domestiques va être racheté par le fonds américain Hellman & Friedman, pour environ 3 milliards d'euros, soit 390 EUR par action. Un prix qui représente une prime de 40% sur le dernier cours coté. Et un multiple de six fois les cours les plus bas atteints en mars 2020, à 65 EUR en séance. La position privilégiée de l'entreprise sur le marché européen n'a pas échappé au fonds d'investissement, qui pense sans doute que Zooplus marche sur les traces de son homologue américain, Chewy, qui pèse désormais près de 40 milliards de dollars à Wall Street.

Zooplus a explosé en bourse avec le confinement, qui a accéléré une tendance déjà présente à la digitalisation de la commande de produits pour animaux en ligne. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui atteignait 1,34 Md€ en 2018, devrait avoisiner 2,1 Mds€ cette année, soit une progression de 56% en trois ans. Les analystes considèrent que la prime offerte est très intéressante pour les actionnaires. Zooplus est une position du fonds Europa One et du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse.



Zooplus : OPA, le titre bondit de 40%



Macroéconomie



Les différents indicateurs macroéconomiques n'ont pas une popularité constante dans le temps. Il y a quelques mois, les chiffres d'inflation n'intéressaient plus grand monde, puisque les investisseurs étaient focalisés sur les plans de soutien des banques centrales et les politiques du quoi qu'il en coûte. Mais depuis que la reprise économique et les pénuries ont mis les Etats-Unis en surchauffe, l'évolution des prix à la consommation suscite à nouveau l'intérêt. Mercredi, l'office américain des statistiques a fait état d'une inflation mensuelle de 0,5% entre juin et juillet. C'est encore élevé mais c'est inférieur à l'évolution du mois précédent (0,9%). Les économistes ont eu confirmation que le pic d'inflation est passé et qu'un scénario d'apaisement progressif est possible. La crainte d'une intervention musclée de la Fed pour calmer l'emballement s'est ainsi atténuée, pour le plus grand plaisir des marchés actions, qui ont poursuivi leur avancée.



En Allemagne, l'indice ZEW de confiance des financiers a chuté à 40,4 points en août, pour le 3e mois consécutif, sur fond de crainte de nouvelle vague de coronavirus en Europe et de ralentissement de la croissance en Chine. Un point de vigilance alors que

Le recul des tensions inflationnistes a donné un coup de fouet aussi bref que limité à l'euro, qui est remonté à 1,1762 USD. Mais le billet vert, que certains voyaient souffrir cette année, a encore déjoué les pronostics. Il avait connu huit journées consécutives de hausse face à l'euro avant cette fin de semaine. Quant à la livre sterling, elle n'a pas beaucoup profité du solide PIB britannique du second trimestre, qui a été détaillé jeudi. Elle se négocie 0,85066 GBP pour 1 EUR, tandis que le franc suisse a reculé à 1,0826 CHF pour 1 EUR.



Sur le marché de la dette souveraine, le rendement du T-Bond est remonté autour de 1,36%, alors qu'il évoluait dans la zone de 1,24% il y a une semaine de cela. Même tendance en Europe où le Bund passe de -0,49 0,44% sur la semaine. Dans le même mouvement, le 30 ans allemand, qui avait reculé en territoire négatif la semaine dernière, revient à 0. Les signatures suisse (-0,42%), néerlandaise (-0,32%) et française (-0,13%) offrent toujours un rendement négatif sur 10 ans.



Il faut signaler une échéance importante la semaine prochaine, une allocution du président de la Fed Jerome Powell au soir du 17 août. Le banquier central donnera-t-il des éléments en amont du symposium de Jackson Hole prévu du 26 au 28 août ? Mystère.







Principales paires de devises sur le mois glissant



Vol au-dessus d'un nid de records



Alors que les opérateurs se questionnent sur l'endettement infini des banques centrales, les marchés actions se portent toujours aussi bien. L'expression "les marchés sont au beau fixe" porte tout son sens alors que les actions européennes clôturent sur dix records consécutifs et que les actions américaines entament leur 48ème record de l'année. Cette exubérance n'a pourtant rien d'illogique. L'économie retrouve sa pleine vitesse de croisière, les taux sont bas et les entreprises publient de très bons résultats. Reste la question du virus, qui divise encore les spécialistes, mais qui n'a pas, pour le moment, entamé le moral des investisseurs.

