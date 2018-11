Le point sur la conjoncture économique de la France

----------------------------------------------------------------------------------------- CROISSANCE 15/11 Promotions de novembre et achats de Noël pourraient atteindre €19 mds 11/11 Bond de l'attractivité industrielle en 2017, selon EY 15/11 Brexit-Paris et d'autres veulent changer le volet pêche du texte 15/11 Brexit-Le gouvernement français inquiet prépare le pays à un no deal 15/11 La fourniture d'électricité assurée en France cet hiver 14/11 500 millions pour apaiser la fronde sur les carburants 13/11 Trump dénonce les pratiques commerciales de la France sur le vin 12/11 Le plus grand parc photovoltaïque d'Europe en projet 12/11 La Banque de France prévoit 0,4% de croissance au 4e trimestre 09/11 Hausse de 1,1% de la fréquentation touristique au 3e trimestre 09/11 Nucléaire-De Rugy estime qu'il y aura moins de réacteurs d'ici 2028 09/11 Net recul de la production industrielle en septembre 08/11 Renault produira 2 nouveaux fourgons Nissan et Mitsubishi en France 08/11 Stabilité du déficit commercial en septembre 08/11 Investissements industriels désormais prévus en baisse de 1% en 2018 08/11 Le Medef contre un chèque carburant financé par les entreprises 07/11 La barre des 90 millions de touristes franchie en France-Lemoyne 02/11 Philippe annonce dix milliards d'euros de contrats au Vietnam 30/10 La croissance accélère moins que prévu au 3e trimestre 30/10 Forte baisse de la consommation avec l'automobile en septembre 16/10 ENQUÊTE-Les économistes voient 1,7% de croissance en 2018 04/10 L'Insee ne prévoit plus que 1,6% de croissance en 2018 PLFR 2018, PLF ET PLFSS 2019 15/11 Le bâtiment s'insurge contre la fin d'un crédit d'impôt vert 13/11 Les députés adoptent le collectif budgétaire pour 2018 08/11 Les députés votent de nouvelles recettes pour le Grand Paris 08/11 La revalorisation de la prime d'activité avancée 07/11 Prévisions de croissance et déficit maintenues dans le PLFR 07/11 Les armées orphelines de la solidarité interministérielle 07/11 Vers une taxation des bitcoins alignée sur celle du capital 07/11 La réforme de l'"exit tax" durcie en commission 06/11 Darmanin ferme la porte à la taxation des prestations des CE 30/10 Le PLFSS 2019 adopté par les députés en première lecture 26/10 L'exonération de CSG-CRDS limitée aux expatriés en Europe 23/10 Adoption par l'Assemblée du volet recettes du budget 2019 23/10 L'Assemblée durcit le malus sur les véhicules polluants 19/10 Le maintien d'un avantage fiscal à l'huile de palme dénoncé 19/10 La CE critique le budget 2019 de la France, Paris relativise 25/09 Les comptes de la Sécu de retour dans le vert en 2019 TABLEAU-Les prévisions de soldes des comptes de la Sécu pour 2019 24/09 La France prévoit d'émettre 195 mds d'euros de dette MT/LT en 2019 24/09 La baisse des prélèvements, priorité du PLF 2019 Déficit budgétaire de 98,7 milliards d'euros attendu en 2019 TABLEAU-Principales prévisions du budget 2019 ENCADRE Les grandes mesures sur les prélèvements du budget 2019 24/09 Le HCFP juge plausible le scénario macroéconomique du PLF FINANCES PUBLIQUES 15/11 L'Etat engage la cession de la banque SFIL à la CDC 14/11 Philippe ouvert au télétravail durant les arrêts maladie 14/11 La Défense obtient le dégel de 272 millions d'euros 13/11 Armées-Philippe défend la "sincérité budgétaire" de l'exécutif 13/11 Nouvelle hausse de l'absentéisme dans les collectivités 13/11 Le projet de cyber-police fiscale soulève des questions-CNIL 13/11 ADP-Prudence sur le calendrier avec la volatilité des marchés-Vial 12/11 Privatisations-L'Etat doit encore améliorer ses procédures-rapport 12/11 Un accord pour limiter les coûts des transports de patients 12/11 Près de 11% des enseignants en grève contre des coupes de postes 11/11 Le fisc va tester la surveillance des réseaux sociaux 09/11 Jacqueline Gourault a "entendu" les inquiétudes des départements 08/11 Les départements jugent insuffisantes les aides de l'Etat 07/11 Les régions réticentes à instaurer un "chèque carburant" 05/11 L'Etat actionnaire a perçu E2,8 mds de dividendes en 2017 02/11 Déficit budgétaire en nette hausse à fin septembre RÉFORMES 13/11 L'assurance chômage à double niveau voulue par le Medef 09/11 Le patronat veut sanctuariser en partie le financement de l'Unédic 09/11 Macron confirme vouloir le bonus-malus sur les contrats courts 10/10 Le nouveau régime de retraites en vigueur dès 2025 ENCADRE Les dossiers sensibles de la réforme des retraites 09/10 L'Assemblée vote la loi Pacte en première lecture EMPLOI 13/11 L'emploi salarié privé en hausse de 0,2% au 3e trimestre 12/11 ArianeGroup confirme un projet de 2.300 réductions de postes 07/11 Le sort d'Ascoval examiné le 12 décembre au tribunal 07/11 L'algérien Cevital promet 1.000 emplois à Charleville-Mézières 29/10 L'emploi intérimaire en baisse en septembre 26/10 Les nouveaux emplois francs peinent à décoller 25/10 Hausse du nombre de demandeurs d'emploi au 3e trimestre 24/10 Nouveau pic des embauches dans le privé au 3e trimestre INDICATEURS DE CONFIANCE ET ENQUÊTE 15/11 Le moral des patrons de PME-ETI continue de s'éroder 06/11 Rebond de la croissance dans les services-IHS Markit 02/11 La croissance du secteur manufacturier ralentit encore 26/10 La confiance des ménages peu changée en octobre 24/10 Légère dégradation du climat des affaires en octobre AUTRES INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 15/11 Nouvelle hausse des créations d'entreprises en octobre 14/11 L'inflation s'est bien stabilisée en octobre 08/11 Déficit des transactions courantes quasi stable en septembre 01/11 Immatriculations de voitures neuves en baisse de 1,52% en octobre 26/10 Les prix à la production en hausse de 0,3% en septembre LOGEMENT ET IMMOBILIER 15/11 Repli des ventes de logements neufs au 3e trimestre 29/10 Les mises en chantier de logements accentuent leur baisse 26/10 Dégradation du climat des affaires dans la promotion immobilière 18/10 L'artisanat du bâtiment s'inquiète pour 2019 16/10 Les crédits à l'habitat contiennent leur progression au T3 L'AGENDA ECONOMIQUE FRANCE