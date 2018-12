Le point sur la conjoncture économique de la France

----------------------------------------------------------------------------------------- CROISSANCE 21/12 La croissance du 3e trimestre revue en baisse à 0,3% 21/12 La consommation des ménages en léger recul en novembre 18/12 Les "Gilets jaunes" pèsent, l'Insee voit la croissance 2018 à 1,5% TABLEAU-Les principales prévisions de l'Insee pour 2019 18/12 L'hôtellerie atteint un record en 2018 malgré les "Gilets jaunes" 13/12 La BdF abaisse une nouvelle fois ses prévisions de croissance 13/12 Grand Paris-Appels à la suspension des travaux du CDG Express 11/12 La France organise sa législation en prévision du Brexit 11/12 Le régulateur Arafer veut plus de "cars Macron" 10/12 La BdF ne prévoit plus que 0,2% de croissance au 4e trimestre 07/12 Net rebond de la production industrielle en octobre 07/12 Le déficit commercial s'est réduit en octobre CRISE DES "GILETS JAUNES" 23/12 "Gilets jaunes"-Macron dit avoir répondu à la colère 21/12 Le Parlement adopte les mesures d'urgence "Gilets jaunes" 20/12 Adoption définitive du budget 2019 revu pour les "Gilets jaunes" 20/12 Darmanin espère un gel des tarifs des péages d'autoroutes ENCADRE-Les mesures en faveur des "Gilets jaunes" et leur financement 11/12 Macron sacrifie le 3% et une partie de sa crédibilité 11/12 Les banques s'engagent à ne pas augmenter leurs tarifs en 2019 10/12 Macron cède sur le smic et la CSG pour éteindre la crise FINANCES PUBLIQUES 28/12 Le Conseil constitutionnel censure une mesure sur le RSA en Guyane 21/12 La dette publique à 99,3% du PIB au troisième trimestre 22/12 La tension monte entre les fonctionnaires et le gouvernement 20/12 La France émettra €200 mds de dette à MT/LT en 2019, un record 20/12 Le chantier du salaire et du temps de travail des policiers lancé 13/12 Le nombre de fonctionnaires quasi stable en 2017 12/12 La note de la France n'est pas menacée malgré les "Gilets jaunes"-S&P 11/12 L'extinction de la Cades libérera 24 mds d'euros à l'horizon 2024 06/12 Les Gafa taxés en France dès 2019 s'il n'y a pas d'accord européen 05/12 Pression fiscale record dans l'OCDE en 2017, la France en tête 04/12 Déficit budgétaire en hausse à fin octobre, à 87,0 mds RÉFORMES 18/12 Une lettre de cadrage large pour les intermittents 14/12 Le gouvernement prêt à un délai pour la négociation Unédic 14/12 L'accord égalité femmes-hommes dans la Fonction publique déterré 13/12 Les Français veulent être associés au pilotage des retraites 12/12 ECLAIRAGE-Les "Gilets jaunes" freinent les réformes sociales 11/12 ANALYSE-Le "virage" à plusieurs inconnues du quinquennat de Macron 10/12 La réforme des retraites pas retardée par les "Gilets jaunes" ENCADRE-Principales réformes repoussées depuis 18 mois 04/12 La réforme ferroviaire ne sera pas magique pour SNCF Réseau-rapport 27/11 Macron veut revoir le modèle d'EDF, préserve son parc nucléaire ENCADRE-L'avenir de la politique énergétique et climatique française 26/11 En plein "Gilets jaunes", le "paquet" sur les territoires oubliés 26/11 ANALYSE-Paris propose un pacte faustien aux émetteurs de cryptoactifs 10/10 Le nouveau régime de retraites en vigueur dès 2025 ENCADRE Les dossiers sensibles de la réforme des retraites 09/10 L'Assemblée vote la loi Pacte en première lecture EMPLOI 20/12 Nouveau recul des embauches dans le privé en novembre 19/12 Près de 2.090 postes supprimés à la SNCF en 2019-sources 19/12 La reprise d'Ascoval par Altifort validée à Strasbourg 19/12 La partie n'est pas finie pour Ford Blanquefort, dit Le Maire 11/12 L'emploi salarié en hausse de 0,1% au 3e trimestre 11/12 La CFDT devient premier syndicat de France 10/12 Boehringer Ingelheim supprime plus de 300 emplois en France 05/12 Sanofi prévoit 670 suppressions de postes en France en deux ans 28/11 La justice requalifie un travailleur de plate-forme en salarié 26/11 L'emploi intérimaire accentue sa baisse en octobre 20/11 Le taux de chômage stable, signes d'amélioration INDICATEURS DE CONFIANCE ET ENQUÊTE 21/12 Le climat des affaires de décembre plombé par les "Gilets jaunes" 19/12 Le moral des patrons de PME-ETI décroche avec les "Gilets jaunes" 14/12 Coup d'arrêt dans le privé avec les "Gilets jaunes"-IHS Markit AUTRES INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 21/12 Les prix à la production en hausse de 0,4% en novembre 14/12 Repli des créations d'entreprises en novembre 13/12 L'inflation a ralenti en novembre, confirme l'Insee 07/12 Réduction du déficit des transactions courantes en octobre LOGEMENT ET IMMOBILIER 28/12 Le recul des mises en chantier s'accélère 19/12 La FFB voit le retournement des mises en chantier se prolonger en 2019 13/12 Bon cru 2018 pour l'immobilier ancien, 2019 sera calme-Notaires 12/12 Le secteur du bâtiment ralentira encore en France en 2019-étude 11/12 Paris vote le rétablissement de l'encadrement des loyers L'AGENDA ECONOMIQUE FRANCE