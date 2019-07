Le point sur la conjoncture économique de la France

----------------------------------------------------------------------------------------- CROISSANCE 10/07 Gilets jaunes"-Pas de surcroît de défaillances d'entreprises constaté 10/07 Forte hausse de la production industrielle en mai 10/07 Le gouvernement lance son plan en faveur du recyclage 09/07 Forte hausse de la fraude aux paiements par chèques en 2018 08/07 La BdF ne prévoit plus que 0,2% de croissance au 2e trimestre 07/07 Le BTP, cible du projet de loi sur l'économie circulaire 05/07 EPR-Audit requis après une série d'incidents "pas acceptables"-Le Maire 04/07 Nette réduction du déficit commercial en mai 03/07 Huit industriels unissent leurs efforts dans l'IA 03/07 Naval Group scelle un contrat de 1,2 md d'euros avec la Roumanie 03/07 Total démarre la nouvelle bioraffinerie de La Mède 03/07 Députés et sénateurs s'entendent sur le contrôle des équipements 5G 02/07 Le secteur financier français se fixe une "stratégie charbon" 02/07 La France ne signera pas l'accord UE-Mercosur à "n'importe quel prix" 01/07 Le marché automobile repart à la baisse en juin-CCFA 28/06 La consommation des ménages augmente plus que prévu en mai 27/06 "Gilets jaunes"-Un impact économique durable, selon un rapport 20/06 L'Insee table sur une croissance de 1,3% en 2019 FINANCES PUBLIQUES 11/07 Une contribution de €1,3 md des entreprises au budget 2020 10/07 L'Etat attend de Tapie qu'il rembourse E403 millions-Belloubet 09/07 La France va instaurer une écotaxe sur les billets d'avion en 2020 09/07 L'homéopathie bientôt déremboursée, Boiron furieux 05/07 Nouvelle accélération de l'activité de Tracfin en 2018 05/07 Les règles de la prime à la conversion automobile bientôt durcies 03/07 La police fiscale de Bercy fait ses premiers pas 02/07 Le déficit budgétaire se creuse de 28,8 mds d'euros en mai 01/07 Stabilisation de l'absentéisme dans les collectivités en 2018 30/06 Déficit public 2020 contenu malgré les baisses d'impôt 28/06 La HAS défavorable au remboursement de l'homéopathie, Lyon se mobilise 28/06 La dette publique en hausse 99,6% du PIB à la fin du 1er trimestre 27/06 L'Assurance maladie déniche 2 milliards d'euros d'économies pour 2020 27/06 Des financements à augmenter pour 25.000 ponts à rénover-rapport 27/06 Pour Macron, l'Etat n'a pas à réduire sa part dans Renault 26/06 La convention citoyenne décidera de la taxe carbone-Poirson 25/06 La Cour des comptes doute de l'objectif de déficit 2020 25/06 Les transferts d'agents publics ciblés sur les villes moyennes 18/06 Le gouvernement précise le schéma pour compenser la taxe d'habitation 11/06 Déficit accru pour la Sécurité sociale en 2019 RÉFORMES 12/07 L'exécutif retarde les mesures d'incitation à "travailler plus" 11/07 La France ignore les menaces de Trump et vote la taxe sur les Gafa 04/07 1,2 million de chômeurs affectés par la réforme de l'Unedic 04/07 Députés et sénateurs s'entendent sur la réforme de la fonction publique 04/07 La réforme des APL, pas une mesure d'économie, dit Darmanin 01/07 Plus de 10% de signatures pour le référendum ADP 28/06 La loi sur l'énergie et le climat adoptée à l'Assemblée 26/06 Sursis d'un an pour éviter le malus sur les contrats courts 26/06 Vers un "bonus-malus" contre le licenciement des seniors ? 25/06 Freins à l'apprentissage, Pénicaud tance les régions 24/06 Les syndicats peinent à s'entendre face à Macron 20/06 Accord députés-sénateurs sur la réforme du système de santé 18/06 Le durcissement de l'assurance chômage hérisse les syndicats ENCADRE-Les principales mesures de la réforme de l'assurance chômage ECLAIRAGE-L'indemnisation du chômage alignée sur les autres Européens 13/06 Philippe annonce un projet de loi "décentralisation" en 2020 12/06 Philippe présente les réformes de l'acte II en invoquant l'urgence ENCADRE-Les principales mesures annoncées par Edouard Philippe EMPLOI 12/07 Vers une poursuite de la progression de l'emploi des cadres 10/07 Plus de 50 sites fragiles identifiés dans la filière diesel 09/07 Canal+ officialise un plan social en France, 492 emplois visés 04/07 Ford a violé ses engagements sur l'emploi à Blanquefort 02/07 Rejet de la suspension du plan social de General Electric 02/07 Amazon prévoit de créer 1.800 emplois en France en 2019 01/07 Conforama supprime 1.900 postes en France-Syndicat 25/06 Le gouvernement veut que GE révise son plan social à Belfort 20/06 Nouveau recul des embauches dans le privé en mai 12/06 Hausse de 0,4% l'emploi salarié au 1er trimestre INDICATEURS DE CONFIANCE ET ENQUÊTES 03/07 L'activité dans les services accélère encore-IHS Markit 01/07 La croissance du secteur manufacturier a accéléré en juin 26/06 La confiance des ménages poursuit son redressement en juin 25/06 Stabilité du climat des affaires en juin AUTRES INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 12/07 Nette hausse des créations d'entreprises en juin 11/07 Accélération de l'inflation confirmée en juin 11/07 Défaillances d'entreprises en nette baisse au T2-Altares 28/06 Les prix à la production continuent de baisser en mai LOGEMENT ET IMMOBILIER 28/06 Rebond des permis de construire sur trois mois à fin mai 18/06 Les locations de vacances entre particuliers grimpent encore 15/05 Stabilisation des ventes de logements neufs au 1er trimestre L'AGENDA ECONOMIQUE FRANCE