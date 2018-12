(.) PARIS, 6 décembre (Reuters) - A deux jours d'une nouvelle mobilisation des "Gilets jaunes" potentiellement "très violente", le gouvernement est monté au front pour tenter de faire baisser la pression en promettant qu'aucune hausse de la fiscalité écologique n'aurait lieu en 2019 et que les Gafa seraient taxés dès l'an prochain. Après les violents incidents qui ont fait 263 blessés samedi dernier, l'exécutif espère ainsi éviter de nouveaux débordements à Paris et en province lors d'un week-end crucial pour les commerçants, à deux semaines des fêtes de fin d'année. Signe d'une certaine inquiétude au sommet de l'Etat, Emmanuel Macron a appelé mercredi, pour la première fois de son quinquennat, les forces politiques, syndicales et le patronat à lancer un appel au calme, dénonçant "le silence coupable" de ceux qui cherchent à "attaquer la République". ---------------------------------------------------------------------------------------------- VERS UN SAMEDI A HAUT RISQUE SYNTHESE-L'exécutif tente de faire baisser la pression "Moyens exceptionnels" pour la sécurité L'Elysée redoute une "très grande violence" Veillée d'armes avant un samedi à haut risque Nombreuses interpellations en marge des blocages de lycées Les Républicains réclament l'état d'urgence L'ÉRUPTION DE VIOLENCE DU 1ER DÉCEMBRE Des manifestants blessés samedi portent plainte Castaner juge "honteux" les évènements du 1er décembre Graves violences lors de la manifestation des "Gilets jaunes" ENCADRE-Les chiffres des manifestations de samedi La préfecture de Puy-en-Velay incendiée Macron condamne les violences à Paris, demande des comptes ENCADRE-Paris découvre les dégâts après les violences de samedi LES CONSÉQUENCES POLITIQUES ECLAIRAGE-Macron fragilisé sur tous les plans Pénicaud convie syndicats et patronat vendredi Philippe ouvert à des mesures ciblant les bas salaires Les "Gilets jaunes" ont déjà obtenu plus que les syndicats Les syndicats dénoncent les violences La hausse de la taxe carbone est abandonnée Pas de dissensions Macron-Philippe, selon leur entourage Dépôt lundi d'une motion de censure de gauche à l'Assemblée Macron plus impopulaire que Hollande-sondage Les contours de la "grande concertation" prennent forme Les négociations sur l'assurance chômage électrisées Macron en appelle aux partis, syndicats, patronat L'exécutif face au vertige de la foire aux revendications ENCADRE-Principales réformes repoussées depuis 18 mois Compte à rebours lancé pour la légitimité verte de la France Les "Gilets jaunes", révélateurs des fractures françaises Le Pen et Mélenchon réclament des élections anticipées Les "Gilets jaunes" tendent le climat entre Macron et Hollande CHRONOLOGIE-France-Plus de quatre mois de crises pour le pouvoir LA RÉPONSE SÉCURITAIRE Gilets jaunes-Comparutions à la chaîne au tribunal de Paris La crise des "Gilets jaunes" exacerbe le malaise policier Belloubet écarte la piste de l'état d'urgence L'IGPN saisie après la mort d'une octogénaire à Marseille LES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES ANALYSE-Trou de souris budgétaire pour sortir de la crise Les engagements budgétaires envers l'UE maintenus Début d'effet "Gilets Jaunes" sur la dette Le marché de la mode replonge, les "Gilets jaunes" vont peser Le gel de l'électricité passerait par une baisse de taxes ENCADRÉ-La hausse des tarifs d'EDF et Engie peut être étalée La France en quasi-état d'urgence économique (Medef) Le Maire plaide pour une accélération de la baisse des impôts ENCADRE-L'impact économique des "Gilets jaunes" par secteur En Bourse, les "Gilets jaunes" pèsent sur la consommation Les commandes de voitures rechutent, impact des Gilets jaunes ----------------------------------------------------------------------------------------------