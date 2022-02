27 février (Reuters) - Le point sur la situation en Ukraine dimanche à 10h00 GMT, au quatrième jour de l'offensive militaire massive lancée par la Russie:

* Les forces ukrainiennes combattent dimanche les troupes russes dans les rues de Kharkiv, ville du nord-est de l'Ukraine et deuxième ville du pays, a déclaré le gouverneur régional, Oleh Sinegoubov.

* Des infrastructures pétrolières et gazières ukrainiennes ont été touchées par les combats. Un gazoduc a explosé près de Kharkiv et un dépôt pétrolier de Vassilkiv, au sud-ouest de Kiev, est en feu après un tir de missile russe, selon le maire de la ville. Les exportations de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine se poursuivent normalement, selon le géant gazier russe Gazprom.

* A Kiev, des explosions ont retenti dans la matinée. Les médias ukrainiens signalent des échanges de tirs à Boutcha, une ville à l'ouest de la capitale. Le président Volodimir Zelenski a déclaré que la nuit avait été "brutale" à Kiev et accusé les forces russes de bombarder des cibles civiles.

* Un conseiller de la présidence ukrainienne, Olekseï Arestovitch, a déclaré que la situation n'avait guère changé sur le terrain, que les troupes ukrainiennes continuaient à contrôler le territoire à l'ouest de Kiev et que les troupes russes n'avaient guère progressé dans le sud du pays.

* L'armée russe a "complètement bloqué" les villes de Kherson et Berdyansk, près de la Crimée dans le sud de l'Ukraine, et s'est emparée de la ville de Henitchesk et d'un aéroport près de Kherson, a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par l'agence RIA.

* La vice-ministre ukrainienne de la Défense a déclaré que la Russie avait perdu quelque 4.300 hommes depuis le début de son offensive, ajoutant que ce chiffre faisait encore l'objet de vérifications. Elle a ajouté sur sa page Facebook que l'armée russe avait perdu 146 chars, 27 avions et 26 hélicoptères. Moscou ne fournit pour l'heure aucun bilan des affrontements.

* Le Kremlin a annoncé l'arrivée d'une délégation russe en Biélorussie, dans la ville de Gomel, pour des discussions avec l'Ukraine, une offre de pourparlers rejetée par le président Zelenski, qui se dit prêt à des négociations mais en dehors de la Biélorussie, alliée de Moscou.

* Le président russe Vladimir Poutine a salué le comportement des forces spéciales russes "qui ont accompli héroïquement leur devoir militaire en Ukraine", dans une allocution télévisée.

* Les Occidentaux ont annoncé samedi soir de nouvelles sanctions financières contre la Russie, dont l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau de paiements interbancaire SWIFT et des mesures visant la banque centrale.

* Des milliers d'Ukrainiens continuent de se réfugier dans les pays voisins. Plus de 43.000 d'entre eux sont arrivés en Roumanie depuis le début de l'invasion russe, selon les gardes-frontières roumains.

(rédigé par Jean-Stéphane Brosse)