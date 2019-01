Le point sur le Brexit après le rejet de l'accord aux Communes

(.) LONDRES, 18 janvier (Reuters) - Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, devait avoir ce vendredi une nouvelle discussion téléphonique avec la Première ministre britannique Theresa May, qui travaille à son "plan B" après le rejet massif par la Chambre des Communes de l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles. A Londres, une porte-parole du 10, Downing Street a déclaré que la dirigeante britannique aurait également une série d'entretiens avec des ministres de son gouvernement. Elle s'est par ailleurs entretenue jeudi avec la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. D'autres contacts avec des dirigeants européens auront lieu ce week-end, que la dirigeante britannique s'apprête à passer dans sa résidence officielle de Chequers pour peaufiner son "plan B", qu'elle soumettra lundi au Parlement et qui sera voté le 29 janvier. Dans l'attente de la nouvelle initiative de May, les négociateurs européens, dit l'un d'eux, "regardent la BBC en mangeant du pop-corn". Mais les responsables européens ne cachent pas leur lassitude devant ce feuilleton qui n'en finit pas. Le Brexit est programmé le 29 mars prochain à 23h00 GMT. Pour suivre en français l'actualité liée au Brexit: ---------------------------------------------------------------------------------------------- DERNIERS DEVELOPPEMENTS Theresa May, en quête d'un plan B, multiplie les contacts ECLAIRAGE Les différents scénarios après le rejet de l'accord Seul un second référendum justifierait un report du Brexit, dit le Luxembourg Sans Brexit d'ici juillet, les Britanniques devront voter aux européennes Vote sur le "plan B" le 29 janvier à Westminster Gordon Brown pour un report du Brexit et un débat citoyen YouGov: 56% des Britanniques voteraient pour rester dans l'UE La France déclenche son plan d'urgence en prévision d'un Brexit dur LA CHAMBRE DES COMMUNES REJETTE L'ACCORD DE RETRAIT Mercredi 16 janvier: May écarte la motion de censure du Labour EN DIRECT Après le rejet massif de l'accord sur le Brexit Mardi 15 janvier, le Parlement britannique rejette largement l'accord de Brexit RÉACTIONS d'économistes et de gérants La Commission européenne exclut de renégocier l'accord 1ER JANVIER: May appelle à soutenir l'accord et à prendre un "nouveau virage" Le PROJET D'ACCORD https://www.consilium.europa.eu/media/37099/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf de retrait publié en anglais (*) La DÉCLARATION POLITIQUE http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/fr/pdf fixant le cadre des relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni (**) L'INTRANSIGEANCE DES EUROPÉENS L'UE ne cherche pas à retenir la Grande-Bretagne, dit Juncker Les préparatifs d'un "No Deal" s'accélèrent 14 DECEMBRE: May se heurte à l'intransigeance européenne Le Royaume-Uni peut revenir unilatéralement sur le Brexit, dit la CJUE Selon l'avis juridique du gouvernement May, Londres pourrait s'enliser dans des négociations sans fin MAJORITÉ INTROUVABLE À LONDRES 12 DÉCEMBRE: May échappe à une motion de défiance interne à son parti 11 DÉCEMBRE: May appelle à l'aide, l'UE ne veut pas renégocier 10 DÉCEMBRE: Faute de majorité, May reporte le vote aux Communes Un Brexit sans accord, plus grave que la crise financière de 2008 - Banque d'Angleterre ENCADRE Londres évalue les coûts du Brexit ACCORD AVEC LES EUROPEENS 25 NOVEMBRE: Les Vingt-Sept valident l'accord sur le Brexit 15 NOVEMBRE: May défend son accord et son avenir 14 NOVEMBRE: May obtient le soutien de ses principaux ministres CONTEXTE CHRONOLOGIE des négociations du Brexit Le PROJET D'ACCORD https://www.consilium.europa.eu/media/37099/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf de retrait publié en anglais (*) La DÉCLARATION POLITIQUE http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/fr/pdf fixant le cadre des relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni (**) ENCADRE Ce que prévoit l'accord pour la frontière irlandaise ECLAIRAGE La coopération militaire GB-UE soumise aux incertitudes du Brexit L'article 50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M050 du traité européen qui organise la sortie d'un Etat membre (***) ---------------------------------------------------------------------------------------------- (*) https://www.consilium.europa.eu/media/37099/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf (**) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/fr/pdf (***) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M050 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pour suivre en français l'actualité sur le Brexit: