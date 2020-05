Le point sur le déconfinement qui débutera lundi en France

PARIS, 7 mai (Reuters) - Le gouvernement français a détaillé jeudi son plan de déconfinement qui doit permettre à partir de lundi de desserrer l'étau en vigueur de manière inédite en France depuis sept semaines.

En voici les principaux points, détaillés lors d'une conférence de presse présidée par le Premier ministre Edouard Philippe à Matignon:

CARTE DE LA FRANCE, "ROUGE" ET "VERT"

Les régions d'Ile-de-France, des Hauts-de-France, de la Bourgogne et du Grand-Est restent en "rouge" sur la carte sanitaire sur laquelle le gouvernement français se base pour la levée du confinement.

Le choix de la couleur dépend de trois indicateurs : celui de la "circulation active du virus", mesurée par les passages aux urgences pour une suspicion de COVID-19, de la tension hospitalière et de la capacité en matière de tests virologiques, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, selon qui "la France est prête pour tester massivement, la capacité de dépistage est au niveau des besoins exprimés".

Dans ces conditions, la région Ile-de-France et Mayotte feront l'objet d'une vigilance accrue dans les prochains jours et les prochaines semaines avec une "discipline renforcée".

ECOLES

Rentrée de "tous les professeurs des écoles" lundi avant celle des élèves le lendemain - ou le surlendemain si nécessaire. Les niveaux de grande section de maternelle, le CP et le CM2 seront privilégiés et les élèves en situation de handicap, "les enfants de personnel soignant" et les "enfants identifiés comme décrocheurs" seront prioritaires.

Comme prévu, afin de limiter le risque de contamination, les groupes ne dépasseront pas 15 élèves en école primaire et 10 à l'école maternelle.

Selon le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, entre 87 et 90% des communes ont préparé la rentrée pour la semaine prochaine et 80 à 85% des 50.500 écoles de France ont déclaré ouvrir la semaine prochaine.

"Nous aurons donc un peu plus d'un million d'élèves qui reviendront dans leurs classes et il y aura pour les accueillir environ 130.000 professeurs", a-t-il déclaré.

Les collèges pourront quant à eux rouvrir le 18 mai dans les départements classés "verts", mais resteront fermés en zone rouge.

TRANSPORTS

Dans les transports publics, le port du masque sera obligatoire pour tout usager âgé de 11 ans et plus, sous peine d'une amende de 135 euros.

Des masques seront distribués gratuitement par l'Etat dans les premiers jours du déconfinement la semaine prochaine pour les personnes qui n'auraient pas pu en acquérir.

Les réservations TGV et Intercités seront obligatoires avec des modalités adaptées suivant le type de train. Leur taux d'occupation sera lui plafonné à 50 % du total des places.

En Ile-de-France, l'accès aux transports en commun sera réservé aux heures de pointe aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux (santé, convocation de justice ou pour accompagner des enfants). L'éxécutif promet une tolérance "pour les premiers jours".

DEPLACEMENTS

L'attestation de sortie, que chaque Français devait être en mesure de montrer depuis le 17 mars, prendra fin lundi.

Au-delà de 100 km à vol d'oiseau autour du lieu de résidence habituel, les déplacements ne seront autorisés que pour motif professionnel ou familial impérieux (deuil, aide à une personne vulnérable, etc.) et une nouvelle attestation sera publiée, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Cette limite de 100 km ne s'applique que si l'on quitte son département de résidence, a-t-il précisé.

COMMERCES

Comme prévu, l'ensemble des commerces, à l'exception des cafés, restaurants et bars, rouvriront leurs portes lundi prochain. Au total, a précisé le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, ce sont 400.000 entreprises représentant 875.000 emplois qui vont redémarrer.

Les centres commerciaux, même ceux dont la superficie dépasse les 40.000 mètres carrés, pourront rouvrir sauf en Ile-de-France.

RASSEMBLEMENTS

Les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits jusqu'au 2 juin, date à laquelle l'exécutif pourra décider de revoir le seuil à la hausse en cas d'évolution positive de l'épidémie. Les événements rassemblant plus de 5.000 participants restent eux interdits jusqu'en septembre.

PLAGES

Réclamée par de nombreux élus du littoral, la réouverture des plages se fera au cas par cas, a indiqué Edouard Philippe. "Nous avons pris la décision de faire en sorte que le principe demeure la fermeture des plages mais qu'à la demande des maires et sur présentation d'un cahier des charges permettant de garantir un usage compatible avec la sécurité sanitaire, le préfet puisse les autoriser à rouvrir la plage", a-t-il précisé.

"Tous les territoires ne se ressemblent pas : on peut imaginer que les plages de galet comme au Havre qui sont très vastes n'aient pas exactement le même régime d'occupation que les petites criques sablonneuses dans le sud de la France", a ajouté le Premier ministre.

PERSONNES VULNERABLES

L'exécutif a confirmé qu'il n'y aurait pas de confinement obligatoire pour les "personnes vulnérables" mais le Premier ministre les a appelées à respecter "des règles de prudence très strictes" face au coronavirus.

PRIME POUR LES PERSONNELS DES EHPAD

Le gouvernement a annoncé qu’il allait débloquer "475 millions d’euros de crédits supplémentaires" pour les Ehpad, en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, et précisé que les personnels de ces établissements toucheraient une prime allant de 1.000 à 1.500 euros. (Marine Pennetier et Jean-Stéphane Brosse)