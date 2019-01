Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 7 janvier (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * LAGARDERE - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat", s'inquiétant des perspectives de croissance pour l'activité de distribution dans les transports ("travel retail") en 2019. L'objectif de cours est abaissé de 18%, à 23,8 euros. * MICHELIN - JPMorgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et revoit son objectif de cours à 105 euros contre 130 euros. * THALES - Bernstein entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance de marché" et un objectif de cours de 103 euros. * ALD - Deustche Bank relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et revoit son objectif de cours à 12 euros contre 15,1 euros. * VIVENDI - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 34 euros contre 30 euros. * AXA - Deustche Bank abaisse son objectif de cours à 24 euros contre 27 euros. * RENAULT - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 74 euros contre 98 euros. * VALEO - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 45 euros. (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALD 5.52% 10.71 2.98% AXA 3.14% 19.236 2.00% LAGARDÈRE 1.10% 22.14 0.55% MICHELIN 3.75% 87.36 0.76% RENAULT 3.10% 54.23 -0.59% THALES 3.00% 102.2 0.20% VALEO 4.19% 24.64 -3.41% VIVENDI 1.71% 21.41 0.61%