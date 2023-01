Le point sur les changements de recommandations à Paris

11 janvier (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.



* STMICROELECTRONICS - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre".



* CAPGEMINI - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 185 euros contre 210 euros.



* EUROFINS - Jefferies abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "conserver" et son objectif de cours à 58 euros contre 70 euros. Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et son objectif de cours à 58 euros contre 80 euros.



* DASSAULT SYSTEMES - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 42 euros contre 40 euros.



* UBISOFT - Société Générale reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 25 euros.



* TELEPERFORMANCE - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 290 euros contre 425 euros. Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 320 euros contre 420 euros.



* SAINT-GOBAIN - Citigroup relève son objectif de cours à 62 euros contre 55 euros.



* MICHELIN - Stifel relève son objectif de cours à 30,5 euros contre 26,5 euros.



* VICAT - Berenberg abaisse son objectif de cours à 23 euros contre 29 euros. (Rédaction de Gdansk)