Le policier de Minneapolis condamné pour la mort de George Floyd attend sa sentence fédérale

Chauvin a plaidé coupable aux accusations fédérales de droits civils en décembre devant le tribunal de district américain de St. Paul, Minnesota, une décision qui a évité un second procès mais qui a presque certainement prolongé son temps derrière les barreaux.

Chauvin, qui est blanc, a admis avoir violé le droit de Floyd à ne pas subir de "saisie déraisonnable" en s'agenouillant sur le cou de l'homme noir menotté pendant plus de 9 minutes dans un meurtre capturé sur une vidéo de téléphone portable qui a horrifié les gens dans le monde entier.

Un tribunal d'État a déjà condamné Chauvin à 22 ans et demi de prison pour meurtre intentionnel au second degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire au second degré. Les personnes condamnées à la prison pour des crimes au Minnesota sont généralement libérées sur parole après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

Le plaidoyer de culpabilité de Chauvin aux accusations fédérales est intervenu dans le cadre d'un accord avec les procureurs qui prévoyait qu'il risquait entre 20 et 25 ans de prison fédérale.

Dans cet accord, il a admis pour la première fois qu'il était responsable de la mort de Floyd.

On pouvait voir Floyd dans des vidéos plaider pour sa vie avant de tomber immobile sur la route sous le genou de Chauvin. Un médecin légiste a jugé que la contention policière empêchait Floyd de respirer.

Les procureurs fédéraux ont demandé au juge Paul Magnuson de condamner Chauvin à 25 ans de prison, une peine qui serait concomitante à celle de l'État.

Le meurtre de Floyd a déclenché l'un des plus grands mouvements de protestation jamais vus aux États-Unis, avec des marches quotidiennes pour dénoncer le racisme et la brutalité des services de police américains. Chauvin aidait trois collègues à arrêter Floyd en mai 2020, car il soupçonnait Floyd d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes.

Les trois autres anciens officiers de police qui ont travaillé à l'arrestation de Floyd -- Tou Thao, J. Alexander Keung et Thomas Lane -- ont été reconnus coupables dans le même tribunal fédéral en février de violation des droits de Floyd. Ils n'ont pas encore reçu de date de condamnation.