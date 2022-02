Le pont Ambassador rouvre après l'expulsion des manifestants-AP

WINDSOR, Canada, 14 février (Reuters) - Le pont Ambassador, l'un des principaux axes de circulation entre le Canada et les Etats-Unis a rouvert dimanche, rapporte l'agence Associated Press, après que la police canadienne a expulsé les manifestants et évacué les véhicules qui le bloquaient depuis plusieurs jours.

Le blocus s'inscrivait dans le cadre du "Convoi de la liberté", un mouvement de protestation de conducteurs de poids lourds opposés à l'obligation vaccinale qui a également abouti au blocage d'une partie d'Ottawa, la capitale fédérale canadienne.

Des camions, des camping-cars et des voitures empêchaient depuis lundi toute circulation dans les deux sens. (Reportage Kayla Tarnowski, rédigé par Denny Thomas; version française Camille Raynaud)