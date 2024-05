Des équipes américaines à Baltimore prévoient de déclencher des explosions contrôlées lundi afin de pouvoir retirer une partie du pont Francis Scott Key qui s'est effondré de la proue du gigantesque porte-conteneurs qui a renversé la travée en mars.

Les détonations briseront la poutrelle du pont en petites sections, ce qui permettra aux équipes de sauvetage d'utiliser des grues et des barges pour transporter l'épave métallique tordue, a indiqué le Corps des ingénieurs de l'armée américaine (U.S. Army Corps of Engineers). Les travaux étaient prévus pour dimanche, mais ils ont été retardés en raison des conditions météorologiques.

Ensuite, les équipes renfloueront le navire Dali de 948 pieds, le retireront du chenal principal et rouvriront complètement le port, a indiqué le Corps des ingénieurs de l'armée américaine.

Le 26 mars au petit matin, le Dali a perdu de la puissance et s'est écrasé contre un support de pont, projetant la travée dans la rivière Patapsco, dont une grande partie était drapée sur l'étrave du Dali. Six ouvriers de la construction ont été tués.

L'incident a d'abord interrompu le trafic dans le port de Baltimore, qui occupe la première place aux États-Unis pour plusieurs catégories de marchandises, notamment les automobiles et les camions légers, les machines agricoles et de construction, le sucre et le gypse importés, selon l'État du Maryland.

Depuis l'accident, quatre chenaux temporaires ont été ouverts, ce qui a permis la reprise de certaines expéditions. Le corps d'armée a déclaré qu'il visait à rétablir l'accès au port à pleine capacité d'ici la fin du mois de mai.

Le Maryland estime que la reconstruction du pont coûtera entre 1,7 et 1,9 milliard de dollars et prévoit de l'achever à l'automne 2028.

En avril, le FBI a ouvert une enquête criminelle sur l'effondrement. Les enquêteurs ont récupéré la "boîte noire" du navire, qui contient des données sur sa position, sa vitesse, son cap, son radar, les communications audio et radio de la passerelle, ainsi que les alarmes.