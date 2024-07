Le port de Brownsville, situé le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a annoncé mercredi qu'il limiterait le trafic maritime en raison des coups de vent de l'ouragan Beryl, un ouragan de catégorie 4 qui se dirige vers le golfe du Mexique.

Seuls les navires qui seront en mesure de terminer et de naviguer d'ici vendredi soir ou samedi matin seront autorisés à entrer, a déclaré Michael Davis, capitaine du port de Brownsville.

Toutes les barges fluviales devront partir au plus tard vendredi midi et les navires restant dans le port devront doubler les amarres et s'assurer qu'ils sont correctement ancrés, a indiqué le port dans son avis.

Les opérations normales devraient reprendre mardi, a ajouté M. Davis.

Le port de Corpus Christi a indiqué qu'il avait relevé son niveau de préparation aux ouragans au niveau 3 en raison des conditions tropicales prévues dans le golfe du Mexique.

"Le port continue de surveiller les scénarios d'impact possibles pour le système en développement dans et autour de la région de Coastal Bend", a ajouté le port dans son avis.

Les garde-côtes américains ont mis en place la condition portuaire Whiskey depuis les écluses du Colorado jusqu'à la frontière américano-mexicaine, ce qui inclut le port de Corpus Christi. La condition Whiskey est définie lorsque des coups de vent sont attendus dans le port dans les 72 heures. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et d'Anushree Mukherjee à Bengaluru, rédaction de William Maclean et Sandra Maler)