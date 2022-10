Le port le plus fréquenté d'Afrique du Sud, Durban, entravé par une grève

Transnet, qui gère le réseau ferroviaire de fret et les ports d'Afrique du Sud, a déclaré la force majeure la semaine dernière après que ses travailleurs se soient mis en grève en raison d'un conflit salarial.

Dans une mise à jour sur son site Web, Transnet Port Terminals a déclaré que la grève avait eu un impact sur les opérations côté eau et côté terre de son port de Durban, qui traite 65 % des volumes de conteneurs d'Afrique du Sud.

"Nous vous informons que les opérations au quai 1, au quai 2 et au terminal RoRo de Durban ont été affectées par l'action industrielle. Les créneaux de rendez-vous ont été suspendus. Veuillez ne pas envoyer de camions vers les terminaux jusqu'à nouvel ordre", a-t-il déclaré.

Les jetées 1 et 2 sont des terminaux à conteneurs, tandis que le terminal RoRo (roll-on roll-off) est utilisé pour importer et exporter des voitures.

La grève pourrait également perturber les exportations de fruits du port de Transnet au Cap, juste au moment où la saison des fruits à feuilles caduques commence.

"Transnet travaille en étroite collaboration avec l'industrie pour s'assurer que les produits périssables, ainsi que d'autres cargaisons ayant une durée de vie limitée, sont prioritaires dans les ports", a déclaré Transnet.

La grève de Transnet va également aggraver les problèmes logistiques de l'industrie minière. Avant même la grève, le Minerals Council d'Afrique du Sud avait prévu une perte de revenus de 50 milliards de rands (2,76 milliards de dollars) cette année, contre 35 milliards de rands en 2021, la contre-performance de Transnet freinant les exportations.

Les mineurs Thungela Resources, Kumba Iron Ore et Jupiter Mines ont prévenu que la grève risquait d'avoir un impact sur la production et les exportations de charbon, de minerai de fer et de manganèse.

Transnet a déclaré qu'elle rencontrerait les dirigeants syndicaux mercredi pour poursuivre les négociations salariales.

(1 $ = 18,0852 rands)