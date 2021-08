Le porte-conteneurs Ever Given de retour dans le canal de Suez

ISMAÏLIA, Egypte, 20 août (Reuters) - Le porte-conteneurs Ever Given, qui a bloqué le canal de Suez pendant six jours en mars dernier, l'a de nouveau emprunté vendredi pour la première fois depuis cet incident.

Le porte-conteneurs, qui se dirige vers la Chine en provenance du Royaume-Uni, a franchi le canal au sein d'un convoi de 26 navires, a indiqué l'Autorité du canal de Suez (SCA) dans un communiqué. Trente-six autres navires ont traversé la voie navigable en sens inverse.

Un groupe de navigateurs chevronnés de la SCA et deux remorqueurs ont accompagné l'Ever Given tout au long de sa traversée, a-t-elle ajouté.

Le MV Ever Given, l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, s'est échoué le 23 mars par fort vent dans le canal de Suez, bloquant ainsi le trafic maritime sur l'une des voies commerciales les plus fréquentées au monde.

Le navire, long de 400 mètres, a levé l'ancre et a quitté l'Egypte le 7 juillet après la conclusion d'un accord d'indemnisation entre les gestionnaires du canal et les propriétaires et assureurs du cargo. (Reportage Yousry Mohamed; version française Anait Miridzhanian)