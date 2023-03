Le président Joe Biden a été informé mardi d'un incident survenu au-dessus de la mer Noire au cours duquel un avion de chasse russe Su-27 a heurté l'hélice d'un drone de surveillance "Reaper" de l'armée américaine, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Bien qu'il y ait eu d'autres interceptions de ce type, a déclaré M. Kirby, celle-ci est remarquable parce qu'elle était "dangereuse et non professionnelle" et qu'elle a causé l'abattage d'un avion américain. "Il s'agit donc d'un cas unique à cet égard", a déclaré M. Kirby.

"Le département d'État s'entretiendra directement avec ses homologues russes et leur fera part de ses préoccupations au sujet de cette interception dangereuse et non professionnelle.