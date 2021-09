Le portefeuille numérique en bitcoins du Salvador est victime de problèmes techniques

Pour la quatrième journée consécutive, des problèmes techniques ont affecté le porte-monnaie numérique en bitcoins du gouvernement salvadorien, Chivo, un revers qui pourrait décourager les habitants de s'inscrire à l'application promue par le président Nayib Bukele.

Les problèmes d'accès au portefeuille, de retrait d'argent aux guichets automatiques et de vérification des données, ainsi que le fait que le gouvernement n'a pas versé le bonus de 30 dollars promis par Bukele à tous les utilisateurs de Chivo ont été les problèmes les plus fréquents, selon des entretiens avec au moins 10 utilisateurs et les plaintes des utilisateurs publiées sur Twitter et Facebook.

Melvin Vasquez, un tatoueur de 30 ans, a téléchargé Chivo mardi, lorsque la loi sur les bitcoins est entrée en vigueur, mais il n'a pas pu l'utiliser depuis.

"Je veux voir si je peux acheter quelque chose, mais ça ne me laisse même pas entrer", s'est lamenté Melvin Vasquez, après avoir essayé d'acheter une pizza dans un restaurant de la banlieue de San Salvador. "Ils auraient dû préparer davantage [...] Ce n'est pas si pratique".

Les plaintes des utilisateurs s'empilaient également sur l'App Store d'Apple et sur Google Play d'Alphabet.

"Je l'ai téléchargé et j'ai entré toutes mes données. Maintenant, quand je veux me reconnecter, ça ne me laisse pas et ça ne reconnaît pas mon pin ou mon face ID. Je n'ai pas d'autres options. Franchement, c'est une très mauvaise application", a déclaré un utilisateur.

M. Bukele est intervenu mercredi sur https://www.reuters.com/technology/it-guy-in-chief-president-tries-fix-el-salvadors-bitcoin-woes-2021-09-08 pour gérer le déploiement difficile de l'application de paiement qui sous-tend l'adoption du bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Chivo, qui promet des transactions sans commission et dont l'administration espère qu'elle sera adoptée par les personnes non bancarisées, a été déconnectée à plusieurs reprises pour réparer les dysfonctionnements.

L'administration de M. Bukele souhaite que 2,5 millions de Salvadoriens, soit 39 % de la population, téléchargent Chivo, qui doit son nom à un mot local signifiant "bon". Il a fait valoir que le bitcoin permettrait aux Salvadoriens d'économiser 400 millions de dollars par an en commissions sur les envois de fonds.

Mais nombre des personnes qui envoient ou reçoivent des dollars au Salvador se méfient du bitcoin. Certains craignent de perdre de l'argent, étant donné la grande volatilité de cette cryptomonnaie.

Le bitcoin a connu des variations quotidiennes de 10 % ou plus à 10 reprises cette année, comme en 2020 et 2019, selon les données de Refinitiv. En 2018 et 2017, il y a eu chaque année 17 jours de mouvements de 10 % ou plus. (Reportage de Nelson Renteria à San Salvador ; reportage supplémentaire de Diego Ore à Mexico ; rédaction d'Anthony Esposito ; édition de Rosalba O'Brien).