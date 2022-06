Le positionnement du marché suggère plus de douleur pour les actions malgré la déroute - BofA

Bien que les actions américaines aient confirmé cette semaine un marché baissier qui a commencé en janvier de cette année et que de nombreux autres marchés boursiers en Europe soient déjà en baisse de plus de 20 % par rapport à leurs sommets de cette année, le positionnement des actions reste lourd, signalant plus de douleur à venir pour les investisseurs.

Dans une note hebdomadaire sur les flux d'investissement pour diverses classes d'actifs, la banque d'investissement américaine a déclaré que pour chaque 100 $ d'entrées depuis janvier 2020, il y avait eu 35 $ de sorties de la dette et zéro des actions, indiquant plus de douleur à venir pour les actions.

"La capitulation a eu lieu dans le crédit et la crypto, pas dans les actions", ont déclaré dans une obligation les analystes de BofA Securities dirigés par Michael Hartnett. "C'est pourquoi nous nous inquiétons que les creux des actions (ne soient) pas encore entrés."

Divers indicateurs techniques du marché boursier suggèrent déjà que des pertes plus profondes pourraient être à venir.

Selon la banque d'investissement américaine, un indicateur des actions américaines englobant les actions cotées à l'étranger, les ETF obligataires et les actions nationales se situe au niveau de la moyenne mobile de 200 semaines, une clôture en dessous de laquelle il tomberait à son plus bas niveau depuis quatre ans.

Ailleurs, l'indice composite Nasdaq se négocie près de la moyenne mobile de 200 semaines, des niveaux sous lesquels il n'a pas été négocié depuis la crise financière mondiale de 2008, selon les données de Refinitiv.

Les actions mondiales ont enduré l'une des semaines les plus tumultueuses de l'histoire financière grâce au resserrement agressif des banques centrales pour freiner l'inflation. L'indice de référence MSCI est en baisse de 5,7 % pour la semaine jusqu'à présent, en voie de réaliser la plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis plus de deux ans.

Les actions mondiales ont perdu 20 000 milliards de dollars de capitalisation boursière cette année.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, a perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au sommet de 48 234 dollars atteint le 28 mars de cette année et se traînait autour du niveau de 21 000 dollars.

Au niveau d'une classe d'actifs plus large, les fonds d'actions ont attiré 16,6 milliards de dollars tandis que les fonds d'obligations ont connu la plus grande décollecte depuis avril 2020 à 18,5 milliards de dollars dans la semaine à mercredi, selon l'analyse de BofA des données EPFR.

En ce qui concerne les actions, les fonds d'actions américains ont connu des entrées au cours des six dernières semaines, tandis que le Japon a connu des sorties au cours des quatre dernières semaines. L'Europe a connu des sorties de fonds au cours des 18 dernières semaines.

GRAPHIQUE : Actions mondiales (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopanrjywva/global%20stocks.JPG)