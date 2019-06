Le potentiel de hausse et le potentiel de baisse des marchés actions sont limités, selon JPMorgan AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Il est probable que d'ici la fin de l'année, les fondamentaux des marchés actions seront gouvernés par les interactions complexes entre la croissance, la politique du commerce et la politique monétaire, indique J.P. Morgan Asset Management dans son dernier bulletin hebdomadaire.Benjamin Mandel, stratégiste Multi-Asset Solutions, considère qu'une combinaison d'un retour de la croissance vers son niveau tendanciel, d'un apaisement des tensions commerciales et d'une réduction volontariste des taux par la Réserve fédérale américaine est fortement probable, sans que ces trois phénomènes soient simultanés.L'interaction de ces trois facteurs limite à la fois le potentiel de hausse et le potentiel de baisse et reste compatible avec ses choix d'expositions au sein de ses portefeuilles multi-actifs.