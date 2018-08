''Le potentiel de rattrapage pour les actions européennes est puissant''

Quel bilan faites-vous de ce premier semestre de l’année concernant l’évolution des marchés financiers ?

marchés actions

Les Etats-Unis apparaissent notablement comme la seule zone à avoir été épargnée.

la hausse des taux longs, tant anticipée en janvier, se fait toujours attendre.



Le déroulement de ce premier semestre vous a-t-il surpris ?

Les bénéfices des entreprises américaines sont ressortis à des sommets historiques



Le mauvais parcours des indices européens est, quant à lui, moins compréhensible.



Quelle lecture en faites-vous ?

Je ne pense pas que les craintes sur la croissance constituent la raison majeure de cette déconvenue.



L’accentuation du risque géopolitique me parait davantage expliquer le désengagement des investisseurs à l’égard des actions européennes.

les souscriptions nettes d’actions européennes

ont été effacées





Quelle influence a eu la hausse du prix du baril ?

belle performance du secteur pétrolier

une augmentation de l’inflation globale



Comment voyez-vous se dessiner le second semestre de l’année ?

nous devrions assister à une ascension sur les marchés actions des deux côtés de l’Atlantique.





Quels éléments clés devraient pousser les investisseurs à revenir sur la cote européenne ?



Un apaisement des relations entre le gouvernement Italien et l’Union européenne.

pourrait donner une bouffée d’oxygène au secteur bancaire



De quelle manière se distingue votre allocation d’actifs aujourd’hui ?

une préférence donnée aux actions américaines.

une poche importante d’actions japonaises

ous pondérés sur les actions européennes

’accent sur les obligations américaines





Comment justifiez-vous le maintien d’une surpondération sur les actions américaines ?

es bénéfices des entreprises américaines cotées dans le S&P 500 sont davantage générés sur le marché domestique

es secteurs dominants dans la cote américaine sont à forte croissance



En ce qui concerne ce secteur techno, ne craignez-vous pas une débâcle à venir ?

les valorisations ne sont pas outrageuses

Il n’est pas exclu que nous ayons d’autres épisodes de correction intempestifs.





Pour ce qui est des actions européennes, une importante rotation sectorielle s’est concrétisée à la défaveur des titres « value ». Cela pourrait-il évoluer différemment au cours des mois à venir ?

si le marché venait à anticiper plus fermement une remontée des taux, cela serait profitable pour les actions « value »

le marché semble considérer que la hausse des taux d’intérêt de la BCE n’est pas prochaine

La performance dess’est avérée relativement mauvaise dans la plupart des grandes régions du monde.Sur le front obligataire,Un aplatissement de la courbe des taux s’est, à la place, dessinée. Le Bund à 10 a perdu du terrain pour atterrir autour des 0,30%. Même outre-Atlantique où la Réserve Fédérale a relevé plus d’une fois ses taux directeurs, les taux longs ont peiné à remonter. La barre des 3% n’ a été franchie que de manière anecdotique et temporaire par les taux à dix ans.La bonne performance des actions américaines, notamment du S&P 500 (+8%) est aisément explicable., notamment sous l’impulsion de la diminution de la charge fiscale orchestrée par Donald Trump. La progression moyenne est proche de 20%. La hausse est encore plus spectaculaire pour certains secteurs ou certaines valeurs.Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu de révision négative continue du consensus. Celui-ci table toujours sur un accroissement des profits des entreprises européennes à 9%. Le ratio Price/Earnings était suffisamment intéressant pour escompter une belle trajectoire. Ce qui n’a clairement pas été le cas.L’absence d’une croissance économique flamboyante en Europe n’est pas une donnée nouvelle. Actuellement le consensus table sur une dynamique de 2,2%, ce qui n’est pas si mal.La multiplication des annonces faites par le Président Trump et les membres de son administration a alimenté le sentiment que les entreprises européennes avec les entreprises émergentes seraient les principales victimes de l’escalade des tarifs douaniers américains à venir dès lors que l’Europe est exportatrice nette.Le résultat des élections italiennes a par ailleurs ravivé les inquiétudes des investisseurs sur le manque de cohésion européenne. L’écart entre les taux longs italiens et les taux longs allemands s’est stabilisé en juin à un niveau maximal. Parallèlement, le secteur bancaire habituellement associé à la montée du risque souverain en Europe, qui pèse lourd dans la cote, est retombé dans une certaine tourmente.Il est intéressant de constater quequi ont été engrangées ces dernières années par les investisseurs internationauxà l’issue des six premiers mois de l’année 2018. Les flux sont à présent négatifs sur les douze dernières années.Cette observation conduit à affirmer que nous n’avons pas de base d’investisseurs structurels sur les actions européennes.La hausse du prix du baril a eu comme première répercussion unedepuis le début de l’année, environ 9%, dans la perspective d’un gonflement des bénéfices des entreprises énergétiques.Elle a également eu comme incidence. Ce qui a conforté la BCE dans son intention de relever ses taux directeurs au cours de la première moitié de l’année 2019.Nous estimons queLe potentiel de rattrapage est plus puissant pour les actions européennes. De nombreux indicateurs sont au vert : la toile de fonds macroéconomique, le niveau des valorisations et celui des taux d’intérêt.Si la hausse du marché actions américaines est la plus longue dans l’histoire du pays, elle n’est pas à un record historique par son ampleur.Celaet stimuler de ce fait la cote européenne.Tant qu’une certaine hostilité demeurera palpable à l’égard des valeurs bancaires européennes, il est difficile de penser que le marché réussira à décoller.Pour l’instant le gouvernement italien n’a pas l’air d’être dans des dispositions très conciliantes.Nous sommes surpondérés sur les actions avecNous conservonsmalgré une certaine atonie affichée ces derniers mois. Nous sommes convaincus que les ingrédients sont réunis pour aboutir à une belle récupération.Nous demeurons légèrement sen attendant d’avoir plus de visibilité, ainsi que sur les actions émergentes.En ce qui concerne la sphère obligataire, nous mettons davantage lque les obligations européennes aussi bien du côté du souverain que du côté des entreprises.Globalement, lqu’à l’international. Or, le PIB des Etats-Unis est dernièrement ressorti en expansion de 4,2%.En outre, l, en particulier le secteur technologique.Si l’on fait un focus sur l’indice Nasdaq, on s’aperçoit quecomparativement à la génération des bénéfices escomptée. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration que celle qui prévalait en 2000 au moment de la bulle Internet.A présent, il est vrai que si depuis le début de l’année l’indice Nasdaq 100 a grimpé de 21%, cette envolée ne s’est pas en ligne droite.Cependant les perspectives de moyen long terme sont bel et bien solides.Traditionnellement la performance des titres « value » est étroitement dépendante de la variation des taux d’intérêt. Typiquement, comme les banques.Tant que nous n’avons pas cette vue du marché, il est compliqué d’imaginer une surperformance des titres « value » par rapport aux titres « growth ».Pour l’instant,dans la mesure où toute l’inflation vient du pétrole et qu’en excluant l’influence des prix de l’énergie, il n’y a pas d’inflation.