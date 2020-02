Le pouvoir du consommateur émergent prend de l'ampleur, selon Newton IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour 2020, le contexte d’investissement dans les marchés émergents restera probablement instable, constate Naomi Waistell, gérante de portefeuille actions émergentes chez Newton IM (BNY Mellon Investment Management). Toutefois, sur une base relative, la croissance globale de quelques pays émergents devrait s’améliorer, en raison à la fois de faibles effets de base, mais surtout des programmes de réformes favorables tels que les réductions d’impôts en Inde et l’adoption finale tant attendue du nouveau projet de loi sur la réforme des retraites au Brésil.L'assouplissement de la politique des banques centrales au niveau mondial et la diminution du potentiel d'appréciation du dollar devraient également favoriser les performances des marchés émergents en 2020, en ravivant leur prime de croissance par rapport à celle des marchés développés, souligne Naomi Waistell.Les nouveaux facteurs de croissance des marchés émergents sont liés aux effets de l'augmentation de la richesse, de la taille du marché (compte tenu notamment des vastes populations de la Chine et de l'Inde), avec des niveaux de pénétration et de monétisation encore faibles, ce qui en fait une perspective attrayante pour de nombreux investisseurs.De ce fait, Naomi Waistell continue à penser que les meilleures opportunités d'investissement à long terme se trouvent dans les secteurs de la consommation, tels que le numérique, l'éducation ou les bénéficiaires de dépenses discrétionnaires spécifiques.Les facteurs tels que la croissance des recettes fiscales, la démographie, la situation économique, l'équilibre structurel ou la gouvernance, méritent aussi, selon la gérante, leur juste part d'analyse de la part des investisseurs obligataires.