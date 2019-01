Le prélèvement à la source ouvre une voie royale à la SCPI

Qu’est-ce que le prélèvement à la source ?

Pourquoi les SCPI de rendement s’en sortent mieux que l’immobilier locatif en direct ?

Rappel des avantages de la SCPI de rendement

Le 1er janvier 2019 a été marqué par un big bang fiscal historique en France : la mise en œuvre du prélèvement à la source pour le paiement des impôts. Mais en quoi consiste cette nouvelle réforme et quel est son impact sur votre épargne ? Pourquoi elle est très favorable à un investissement immobilier en parts deplus qu’à l’achat immobilier locatif ?Le prélèvement à la source consiste à prélever les impôts directement sur les salaires, les pensions et tous les autres revenus. Après trois années de préparation, il est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Ce prélèvement à la source s’adapte en temps réel à la nouvelle situation du contribuable en cas de changements personnels ou professionnels.Comme toute réforme, le prélèvement à la source a ses partisans et ses opposants, cependant, la majorité des Français se dit favorable quant à son application. Ce mécanisme est d’ailleurs effectif dans la quasi-totalité des pays occidentaux depuis plusieurs décennies, et a eu des effets bénéfiques notamment sur le recouvrement des impôts, malgré l’effet psychologique négatif sur le pouvoir d’achat. En effet, le revenu qui vous sera versé à la fin du mois de janvier 2019 sera plus bas que celui du décembre 2018, mais déjà net d’impôt, ce qui reste in fine la même chose.Le prélèvement sur les salaires et les pensions semble être bien assimilé par les Français, de même que pour celui sur les revenus issus des placements financiers. Qu’en est-il des revenus fonciers, tant appréciés par les Français ?Dans le cadre du prélèvement à la source, l’impôt foncier sera prélevé sous forme d’acomptes mensuels ou trimestriels. Libre au contribuable de choisir la fréquence de ces prélèvements automatiques. Le montant de l’acompte sera calculé sur la base des revenus de l’année précédente et régularisé en fin d’année.On arrive ici au principal écueil pour les investissements immobiliers au travers d’appartements locatifs. En effet, l’investissement locatif en direct engendre des aléas divers et variés tels que les loyers impayés ou la vacance locative. Si votre locataire a décidé de quitter son logement, vous ne percevrez forcément plus de loyer mais vous serez tout de même prélevé de votre impôt le temps d’en retrouver un nouveau ! Vous vous acquitterez donc d’un impôt non du le temps de régulariser votre situation le temps de régulariser votre situation auprès de l’administration fiscale, une démarche qui s’annonce fastidieuse, laborieuse et excessivement chronophage. Idem, pour tout ce qui engendre un déficit foncier : les travaux, les ravalements et les taxes foncières dont le coût est difficile à prévoir et varie d’une année à l’autre. Acheter un appartement pour le louer va ressembler à un véritable chemin de croix.Dans le cadre d’une acquisition en parts de, les épargnants reçoivent leur loyer de manière régulière et lissée de la part de la société de gestion à date fixe. Ce mécanisme de perception du revenu immobilier vient parfaitement s’accorder au prélèvement à la source. Grâce à la, l’investisseur n’avait déjà plus d’implication dans la gestion de son placement immobilier, grâce au prélèvement à la source, il sera maintenant aussi déchargé de sa déclaration de revenus fonciers sans avoir à subir de mauvaise surprise.