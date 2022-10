Le premier PDG externe d'UPS trace une nouvelle voie pour le géant de la livraison.

Le PDG Carol Tomé a pris la tête de l'entreprise en juin 2020, alors qu'UPS était aux prises avec une augmentation des livraisons en ligne alimentée par une pandémie qui submergeait les chauffeurs et mettait à mal les bénéfices.

Sa stratégie initiale, "Better not Bigger", visait à utiliser plus efficacement les actifs et les travailleurs, à réduire les coûts inutiles et à se débarrasser des activités à faible marge.

Selon les analystes et les investisseurs, ce plan a aidé UPS à surmonter les perturbations commerciales COVID-19 et les tumultes politiques et économiques actuels plus habilement que son rival FedEx.

Aujourd'hui, avec la baisse de la demande en commerce électronique et le ralentissement des économies mondiales, Tomé révise le mantra de l'entreprise pour le remplacer par "Meilleur et plus audacieux". Les équipes d'UPS recherchent agressivement de nouveaux revenus et se concentrent sur des industries et des services plus rentables conçus pour réduire les coûts de livraison d'UPS et renforcer le service à la clientèle.

Tomé, la première femme à diriger UPS, a déclaré que l'entreprise, vieille de 115 ans, avait l'habitude de faire passer le volume avant la valeur.

Désormais, Tomé a déclaré à Reuters que le plan de l'entreprise consiste à "se pencher sur la situation et, quoi qu'il arrive, intégrer suffisamment d'agilité dans notre plan d'exploitation pour que nous puissions nous retourner sur un dixième de seconde".

Gary Bradshaw, actionnaire d'UPS, a déclaré que Tomé avait fait ses preuves en tant que directeur financier chez Home Depot Inc.

"Elle est à la hauteur", a déclaré Bradshaw, un gestionnaire de portefeuille chez Hodges Capital Management à Dallas, qui détient environ 20 000 actions UPS sur différents comptes. "En tant qu'actionnaire, vous sentez que vous pouvez compter sur elle".

DES SOINS DE SANTÉ AU COMMERCE DE DÉTAIL

UPS était en première ligne des livraisons de vaccins super froids COVID-19 et l'achat cette année de l'italien Bomi Group élargira son empreinte dans le segment spécialisé et hautement concurrentiel de la logistique mondiale des soins de santé.

L'opération, évaluée entre 500 millions et 1 milliard de dollars, renforcera la position de l'entreprise en Europe et en Amérique latine. Elle accélérera également la croissance de l'activité santé d'UPS qui, selon M. Tomé, est en passe de dépasser les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici 2023 et pourrait doubler ce chiffre au cours des prochaines années.

UPS a un avantage de coût intégré par rapport à FedEx. Cela s'explique par le fait qu'elle exploite un réseau unique et unifié, contrairement aux systèmes disparates de ses rivaux, selon les analystes.

UPS adopte les nouvelles technologies pour accroître cette avance et courtiser de nouvelles activités afin de protéger ses bénéfices dans un environnement opérationnel plus difficile.

Elle ajoute aux colis de tous les jours des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) utilisées pour les envois de soins de santé haut de gamme. Cela permettra aux travailleurs d'UPS d'éviter des millions de balayages de colis par jour - libérant ainsi les employés pour d'autres tâches et réduisant les colis perdus et mal acheminés.

Dans un nouveau projet, UPS utilise les données pour consolider les livraisons lorsqu'un client passe plusieurs commandes auprès de différents détaillants en quelques heures. Cela pourrait réduire les coûts en diminuant le nombre de camions nécessaires pour effectuer ces livraisons.

Ces initiatives numériques, ainsi que d'autres, devraient permettre à UPS de gagner environ 2 milliards de dollars de nouvelles affaires cette année auprès des détaillants et des petites entreprises qui vendent via des plateformes comme eBay et Shopify, a déclaré Tomé.