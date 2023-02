Le premier des deux suspects plaide non coupable pour le meurtre de 6 personnes en Californie

Noah David Beard, 25 ans, a inscrit son plaidoyer et a reçu l'ordre de rester en détention sans caution lors d'une comparution par vidéo à la Cour supérieure du comté de Tulare, selon Stuart Anderson, un porte-parole des procureurs du comté.

Il s'agissait de la première audience dans cette affaire depuis que Beard et son co-accusé, Angel Joseph Uriarte, 35 ans, ont été arrêtés la semaine dernière après environ une semaine et demie sous la surveillance permanente des forces de l'ordre.

Uriarte, qui a été blessé lors d'une fusillade avec des agents fédéraux avant son arrestation, reste en détention sous soins médicaux et sera mis en accusation à une date ultérieure, a déclaré Anderson.

Les deux hommes sont accusés d'avoir tué six personnes, dont cinq membres d'une même famille, lors d'un cambriolage à l'aube du 16 janvier dans la communauté agricole de Goshen, à environ 35 miles au sud-est de Fresno. Le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, a qualifié l'attaque de massacre ciblé.

La plupart des victimes ont reçu une balle dans la tête, notamment une grand-mère de 72 ans, Rosa Parraz, retrouvée agenouillée à son chevet, ainsi que Nycholas Parraz, 10 mois, et sa mère de 16 ans, Alissa Parraz.

La vidéo de la caméra de sécurité a montré l'adolescente s'enfuyant de la maison en serrant son fils dans ses bras, puis soulevant le bébé par-dessus une clôture, et s'y précipitant elle-même avant qu'ils ne soient tués, a déclaré le shérif. Les autorités disent que Beard leur a tiré dessus.

Les trois autres victimes ont été identifiées comme étant Eladio Parraz, 52 ans ; Jennifer Analla, 49 ans ; et Marcos Parraz, 19 ans.

Le motif précis fait toujours l'objet d'une enquête. Mais les autorités ont déclaré que les meurtres semblent liés aux gangs.

M. Boudreaux a déclaré que les deux accusés sont membres des Nortenos, un réseau de gangs principalement mexico-américain affilié à une organisation criminelle basée en prison connue sous le nom de Nuestra Familia, qui signifie "notre famille" en espagnol. Il a déclaré que deux membres de la famille Parraz appartenaient au rival Surenos, associé à un réseau de gangs de prison connu sous le nom de Mafia mexicaine.

Ces meurtres ont mis en lumière la montée de la violence des gangs et du trafic de drogue dans certaines des zones les plus rurales et isolées de Californie, alors que cet État connu pour ses lois sur les armes à feu parmi les plus strictes du pays est confronté à une série de fusillades meurtrières.

Les meurtres de Goshen sont survenus une semaine avant la première de deux fusillades perpétrées par des hommes armés en Californie qui ont fait 18 victimes au total dans la banlieue de Los Angeles de Monterey Park et dans la ville côtière de Half Moon Bay dans la région de la baie de San Francisco.