Le premier essai sur le risque de cancer lié au Zantac en Californie est reporté de plusieurs mois

L'affaire, portée par James Goetz, résident de Californie, devant la Cour supérieure du comté d'Alameda, devrait maintenant faire l'objet d'un procès en juin ou juillet, bien qu'aucune date n'ait encore été fixée, ont déclaré jeudi les porte-parole de GSK et les avocats de Goetz.

Goetz allègue qu'il a développé un cancer de la vessie après avoir pris du Zantac, et son cas proposera un test précoce de la façon dont les réclamations pour cancer liées au Zantac pourraient se dérouler devant les tribunaux d'État.

En décembre, un juge fédéral a rejeté tous les cas de Zantac devant les tribunaux fédéraux, soit environ 50 000, après avoir constaté que les opinions des témoins experts des plaignants liant le Zantac au cancer n'étaient pas étayées par des données scientifiques solides.

Des dizaines de milliers de cas demeurent dans les tribunaux d'État, dont beaucoup sont consolidés devant le juge Evelio Grillo à Alameda. Grillo étudie actuellement les témoignages d'experts à autoriser dans le procès de Goetz.

Zantac, approuvé pour la première fois par la U.S. Food & Drug Administration en 1983, est devenu le médicament le plus vendu au monde en 1988 et l'un des premiers médicaments à dépasser le milliard de dollars de ventes annuelles.

Commercialisé à l'origine par un précurseur de GSK, il a ensuite été vendu successivement à Pfizer Inc, Boehringer Ingelheim et enfin Sanofi SA. Les quatre fabricants de médicaments font face à des procès contre le Zantac et ont nié que la pilule provoque le cancer.

En 2019, certains fabricants et pharmacies ont interrompu les ventes du médicament en raison de craintes que son ingrédient actif, la ranitidine, ne se dégrade avec le temps pour former un produit chimique appelé NDMA. Alors que la NDMA se trouve à de faibles niveaux dans les aliments et l'eau, elle est connue pour causer le cancer en plus grandes quantités.

En 2020, la FDA a retiré du marché tous les produits de marque Zantac restants ainsi que les versions génériques, déclenchant une vague de poursuites judiciaires.