Le premier fabricant de cigares cubain voit ses ventes augmenter, grâce aux acheteurs européens.

Habanos a enregistré des ventes de 545 millions de dollars l'année dernière, a déclaré la société lors de l'inauguration d'un festival dans la capitale cubaine, La Havane.

Le cigarettier a déclaré détenir 40 % du marché mondial du tabac haut de gamme tout en contrôlant jusqu'à 80 % des ventes de cigares roulés à la main. Elle est également l'un des principaux exportateurs et un moteur essentiel de devises étrangères pour l'économie débilitée de l'île des Caraïbes dirigée par les communistes.

Habanos a récemment dû faire face à l'impact de la pandémie ainsi qu'aux ravages causés par l'ouragan Ian, principalement à Pinar del Rio, la principale région productrice de tabac de l'île.

"Habanos poursuit son chemin de croissance déjà démontré dans le monde au cours des dernières années", a déclaré le vice-président du développement Jose Maria Lopez lors d'une conférence de presse.

L'Europe reste la première source de demande de cigares cubains, responsable de plus de la moitié des ventes, suivie par la zone Asie-Pacifique (19%), les Amériques (15%) et l'Afrique et le Moyen-Orient (12%), a ajouté M. Lopez.

En Europe, les ventes ont augmenté principalement en Espagne, en France et en Allemagne. En Asie, la Chine est également devenue un marché important pour l'exportation emblématique de Cuba et "la force motrice" des ventes dans cette région.

Les marques de cigares de Habanos telles que Cohiba, Montecristo, Partagas et Romeo y Julieta sont commercialisées dans 140 pays sur les cinq continents, à l'exception des États-Unis, où un embargo économique en vigueur depuis plus de six décennies interdit leur entrée légale.