La première série d'actions de premier ordre à être cotées dans le cadre du système chinois d'introduction en bourse (IPO) basé sur l'enregistrement a fait un bond lors de ses débuts lundi, malgré la tiédeur du marché en général.

La cotation des 10 sociétés sur les principaux marchés de Shanghai et de Shenzhen marque le déploiement complet du mécanisme chinois d'introduction en bourse de type américain, conçu pour orienter davantage les ventes d'actions publiques vers le marché. Ce système a déjà été adopté par le marché STAR de Shanghai, axé sur la technologie, par le marché des start-up de Shenzhen, ChiNext, et par la bourse de Pékin pour les petites entreprises.

Shenzhen CECport Technologies Co, un distributeur de composants électroniques basé à Shenzhen, le centre technologique du sud, a ouvert en hausse de 161 % lundi, et a même fait un bond de 239 %, après avoir levé 2,25 milliards de yuans (327,18 millions de dollars).

Selon les nouvelles règles, aucune limite quotidienne de transactions n'est fixée pour les actions cotées après une introduction en bourse au cours de leurs cinq premiers jours de cotation. Auparavant, les nouvelles actions cotées sur les principaux marchés chinois pouvaient bondir jusqu'à 44 % et chuter de 36 % au maximum lors de leurs débuts.

Toutefois, les actions cotées sur les principaux marchés sont toujours soumises à la limite de 10 % de transactions quotidiennes par la suite.

Dencare Chongqing Oral Care Co, un fabricant de produits bucco-dentaires, a ouvert en hausse de 98 % et a grimpé jusqu'à 157,7 %. D'autres entreprises, dont Shaanxi Energy Investment Co et Both Engineering Technology Co, ont également enregistré des hausses comprises entre 50 et 120 %.

L'indice de référence des actions chinoises a reculé d'environ 0,3 %, les investisseurs se concentrant sur les exercices de la Chine autour du détroit de Taïwan et attendant des données supplémentaires pour évaluer la force de la reprise économique de la Chine après la baisse des politiques restrictives COVID-19.

(1 $ = 6,8769 yuans chinois renminbi)