Le premier ministre australien s'inquiète des retards dans l'accord commercial avec le Royaume-Uni

"Je suis préoccupé par tout retard qui pourrait survenir dans l'accord de libre-échange entre l'Australie et le Royaume-Uni", a déclaré M. Albanese aux journalistes.

"J'avais discuté avec le Premier ministre Truss de l'accélération de cet accord. Je parlerai bien sûr de cela à la personne qui deviendra le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, quelle qu'elle soit."

Liz Truss a démissionné jeudi après le mandat le plus court et le plus chaotique de tous les Premiers ministres britanniques, poussée vers la sortie après que son programme économique ait brisé la réputation de stabilité financière du pays et laissé de nombreuses personnes dans la pauvreté.