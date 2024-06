Le premier ministre chinois Li Qiang est arrivé en Australie samedi, déclarant que les relations étaient "de nouveau sur la bonne voie", alors qu'il entamait la première visite d'un premier ministre chinois chez le principal partenaire commercial du pays depuis sept ans.

L'Australie est "particulièrement bien placée pour relier l'Occident et l'Orient" et représente "une force importante de la mondialisation économique et de la multipolarité mondiale", a déclaré M. Li à l'aéroport d'Adélaïde, selon un communiqué de l'ambassade de Chine.

Les relations bilatérales sont "de nouveau sur la bonne voie après une période de rebondissements", a déclaré M. Li.

L'Australie est le premier fournisseur de minerai de fer de la Chine, qui a investi dans des projets miniers australiens, bien que certains investissements chinois récents dans des minéraux essentiels aient été bloqués par l'Australie pour des raisons d'intérêt national.

La Chine a imposé des restrictions commerciales sur une série de produits agricoles et minéraux australiens en 2020, dans le cadre d'un différend diplomatique qui s'est aujourd'hui largement apaisé.

Au cours de sa visite de quatre jours, M. Li se rendra également à Canberra, la capitale, et dans l'État minier d'Australie occidentale.

"Un partenariat stratégique global plus mûr, plus stable et plus fructueux sera un trésor partagé par les peuples des deux pays", a déclaré M. Li.

Dimanche, il devrait rendre visite à un couple de pandas prêtés par la Chine au zoo d'Adélaïde. Un déjeuner avec des exportateurs de vin, jusqu'à récemment exclus du marché chinois, montrera que les relations commerciales se sont améliorées après le différend qui a suspendu 20 milliards de dollars australiens (13 milliards de dollars) d'exportations de produits agricoles et de minéraux australiens tout au long de l'année dernière.

M. Li est arrivé de Nouvelle-Zélande, où il a souligné la demande chinoise en produits agricoles néo-zélandais.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Canberra et Wellington s'efforcent de trouver un équilibre entre les échanges commerciaux et les préoccupations en matière de sécurité régionale liées aux ambitions de la Chine dans les îles du Pacifique. En Nouvelle-Zélande, M. Li a visité le grand exportateur de produits laitiers Fonterra samedi, après avoir signé des accords avec le Premier ministre Christopher Luxon sur le commerce et le changement climatique, les droits de l'homme et l'ingérence étrangère étant également à l'ordre du jour. (Reportage de Kirsty Needham et Sam McKeith à Sydney ; Rédaction de William Mallard)