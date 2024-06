Le premier ministre chinois Li Qiang a entamé dimanche sa visite de quatre jours en Australie en annonçant que Pékin fournirait un nouveau couple de pandas au zoo d'Adélaïde, une fois que le couple actuel sera rentré en Chine dans le courant de l'année.

M. Li, deuxième plus haut responsable chinois, est arrivé dans la capitale de l'État d'Australie-Méridionale samedi en fin de journée, déclarant que les relations bilatérales étaient "de nouveau sur la bonne voie", alors qu'il entamait le premier voyage d'un premier ministre chinois en Australie depuis sept ans.

La Chine, premier partenaire commercial de l'Australie, a imposé des restrictions sur une série d'exportations australiennes de produits agricoles et de minerais en 2020, dans le cadre d'un différend diplomatique qui s'est aujourd'hui largement apaisé.

Dimanche, la première étape officielle de M. Li a été la visite d'un couple de pandas prêtés par la Chine au zoo d'Adélaïde, où la télévision Australian Broadcasting Corp a montré des foules rassemblées, certaines agitant des drapeaux chinois, tandis que d'autres tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Plus de propagande sur les pandas".

Au zoo, M. Li a annoncé que les pandas reviendraient en Chine en novembre et que le zoo pourrait choisir deux nouveaux pandas géants, a rapporté l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Les pandas Fu Ni et Wang Wang se trouvent au zoo depuis 2009 mais n'ont pas réussi à se reproduire, selon l'ABC.

M. Li doit ensuite déjeuner avec les exportateurs de vin d'Australie-Méridionale, jusqu'à récemment exclus du marché chinois dans le cadre d'un différend qui a suspendu l'année dernière 20 milliards de dollars australiens (13 milliards de dollars) d'exportations de produits agricoles et de minéraux australiens.

Plus tôt dans la journée de dimanche, la ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que la visite de M. Li était "très importante" pour montrer la stabilisation des liens entre les deux principaux partenaires commerciaux.

"Elle intervient après deux ans de travail très délibéré et très patient de la part de ce gouvernement pour stabiliser les relations", a déclaré Mme Wong à la chaîne ABC.

En ce qui concerne les pandas, M. Wong a déclaré que les animaux "font partie intégrante de la vie de nombreuses familles d'Adélaïde".

Lundi, M. Li se rendra à Canberra, la capitale, pour y rencontrer le Premier ministre Anthony Albanese, puis il s'arrêtera dans l'État minier d'Australie occidentale, riche en minerai de fer.

L'Australie est le premier fournisseur de minerai de fer de la Chine, qui a investi dans des projets miniers australiens, bien que certains investissements chinois récents dans des minéraux essentiels aient été bloqués par l'Australie pour des raisons d'intérêt national.

M. Li est arrivé de Nouvelle-Zélande, où il a souligné la demande chinoise pour les produits agricoles du pays.

Canberra et Wellington s'efforcent de trouver un équilibre entre le commerce et les préoccupations en matière de sécurité régionale liées aux ambitions de la Chine dans les îles du Pacifique et aux questions relatives aux droits de l'homme dans la mer de Chine méridionale, qui fait l'objet de contestations. (Reportage de Sam McKeith à Sydney ; Rédaction de Lincoln Feast.)