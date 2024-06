Le Premier ministre chinois Li Qiang rencontrera des chefs d'entreprise et des législateurs en Australie occidentale mardi, et devrait visiter une usine de traitement du lithium dans cet État riche en ressources, au dernier jour de sa visite de quatre jours en Australie.

M. Li, le plus haut responsable chinois après le président Xi Jinping, participera à une table ronde commerciale à Perth en compagnie du Premier ministre australien Anthony Albanese et de dirigeants de grandes entreprises australiennes.

La visite de M. Li est la première d'un premier ministre chinois en Australie depuis sept ans et marque une stabilisation des liens entre l'allié sécuritaire des États-Unis et la deuxième plus grande économie du monde.

Les relations sont en voie de rétablissement après une série de prises de bec concernant les origines du COVID-19, les blocages chinois sur 20 milliards de dollars d'exportations australiennes et les frictions liées aux rencontres entre les forces de défense des deux pays.

M. Li devrait visiter une usine de traitement d'hydroxyde de lithium de Tianqi Lithium Energy Australia, détenue à 51 % par Tianqi Lithium, société cotée à Shenzhen et à Hong Kong, et à 49 % par la société minière australienne IGO, ont rapporté les médias australiens.

L'Australie occidentale fournit plus de la moitié du minerai de fer maritime mondial, dont la Chine est l'un des principaux clients, et la moitié du lithium. La Chine a investi dans des projets miniers australiens, bien que certains investissements récents dans des minéraux essentiels aient été bloqués par l'Australie pour des raisons d'intérêt national.

Au cours de sa tournée, M. Li a visité un domaine viticole d'Australie-Méridionale et le zoo d'Adélaïde, où il a annoncé que Pékin fournirait deux nouveaux pandas lorsque le couple actuel sera rentré chez lui plus tard dans l'année, avant de se rendre à Canberra.

Après avoir rencontré M. Li lundi, M. Albanese a déclaré que Canberra et Pékin prendraient des mesures pour améliorer la communication militaire afin d'éviter les incidents.

Le mois dernier, un avion de l'armée de l'air chinoise a lancé des fusées éclairantes à proximité d'un hélicoptère de la défense australienne dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Jaune, ce que l'Australie a qualifié de rencontre dangereuse. Il s'agissait du deuxième incident de défense en six mois.

M. Albanese a indiqué qu'il avait soulevé des questions concernant le Pacifique, en référence aux préoccupations de Canberra concernant les ambitions croissantes de Pékin en matière de sécurité dans les îles voisines du Pacifique, ainsi que le cas de l'écrivain australien d'origine chinoise Yang Hengjun, qui a été condamné à mort avec sursis par un tribunal de Pékin.