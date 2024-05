Le premier ministre chinois Li Qiang a salué ce qu'il a appelé un redémarrage des relations avec le Japon et la Corée du Sud, alors qu'il rencontrait leurs dirigeants pour les premières discussions tripartites depuis quatre ans, lundi à Séoul, s'efforçant de relancer les dialogues sur le commerce et la sécurité, entravés par les tensions mondiales.

M. Li, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida adopteront une déclaration commune sur six domaines, dont l'économie et le commerce, la science et la technologie, les échanges entre les peuples et la santé et le vieillissement de la population, ont indiqué des responsables de Séoul.

Ils pourraient également convenir de reprendre les négociations sur un accord de libre-échange tripartite, qui sont au point mort depuis 2019, selon les médias japonais.

Lors du sommet, M. Li a appelé à la reprise globale de la coopération trilatérale avec une attitude ouverte et des mesures transparentes, a rapporté l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Il a déclaré que les relations entre les trois nations n'avaient pas changé malgré les profondes transformations mondiales.

"Notre réunion d'aujourd'hui, la première depuis plus de quatre ans, est à la fois un redémarrage et un nouveau départ", a déclaré M. Li, selon un message publié sur X par le ministère chinois des affaires étrangères.

La Chine, la Corée du Sud et le Japon, alliés des États-Unis, tentent de gérer la méfiance croissante dans le cadre de la rivalité entre Pékin et Washington et des tensions concernant Taïwan, un pays démocratiquement gouverné, que la Chine revendique comme étant le sien.

Yoon et Kishida se sont rapprochés l'un de l'autre et de Washington, s'engageant dans une coopération tripartite sans précédent avec les États-Unis sur des mesures militaires et autres.

Le sommet de lundi intervient un jour après que les dirigeants se sont rencontrés séparément pour des entretiens bilatéraux.

Lors de ces rencontres, Li et Yoon ont convenu d'un dialogue diplomatique et sécuritaire et d'une reprise des négociations sur le libre-échange, tandis que Kishida et le premier ministre chinois ont discuté de Taïwan et sont convenus d'organiser un nouveau cycle de dialogue économique bilatéral de haut niveau.

M. Yoon a également demandé à la Chine de jouer un rôle constructif avec ses partenaires en Corée du Nord, qui développe son arsenal d'armes nucléaires et de missiles au mépris des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

La Corée du Nord a informé le Japon de son intention de lancer une fusée transportant un satellite spatial entre le 27 mai et le 4 juin, ont déclaré lundi les garde-côtes japonais.

Des représentants des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud se sont entretenus par téléphone en réponse à la notification et ont demandé à la Corée du Nord d'annuler le lancement, car il utiliserait la technologie des missiles balistiques en violation des résolutions des Nations unies, a déclaré le ministère japonais des affaires étrangères.

RELATIONS COMMERCIALES

Les relations commerciales entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont évolué au cours de la dernière décennie pour devenir de plus en plus compétitives.

Ces liens ont été mis à l'épreuve par les appels des États-Unis à leurs alliés pour qu'ils déplacent leurs chaînes d'approvisionnement de produits clés, tels que les semi-conducteurs, loin de la Chine.

Les fonctionnaires et les diplomates de la Corée du Sud et du Japon ont placé la barre très bas pour le sommet, déclarant qu'il n'est pas certain qu'il y aura des annonces majeures, mais que le simple fait de se réunir aidera les trois pays à relancer et à revigorer leurs relations tendues.

Les trois dirigeants doivent également participer à un forum réunissant des chefs d'entreprise.

La Corée du Sud, le Japon et la Chine ont tenu 16 cycles de négociations officielles sur un accord de libre-échange tripartite après leur lancement en 2012.

Lors de leur dernière négociation en novembre 2019, les trois pays ont convenu d'une libéralisation à un niveau supérieur à celui du partenariat économique régional global (RCEP), dont ils sont tous membres, englobant des domaines allant du commerce des biens et des services à l'investissement, aux douanes, à la concurrence et au commerce électronique. (Rédaction : Josh Smith ; Complément d'information : Ethan Wang et Ryan Woo à Pékin ; Rédaction : Stephen Coates)