Le premier ministre des Îles Vierges britanniques comparaîtra devant le tribunal de Miami après une saisie de drogue.

Andrew Fahie, 51 ans, a été arrêté dans un aéroport de Miami en même temps que le directeur général de l'autorité portuaire du territoire, selon une plainte de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine.

L'audience a coïncidé avec la publication, vendredi, d'un rapport commandé par le représentant de la Reine Elizabeth dans le territoire, qui a conclu que sa constitution et son gouvernement élu devraient être suspendus en raison de préoccupations concernant une gouvernance malhonnête, plaçant effectivement les BVI sous la domination directe de Londres.

Le tribunal de district américain pour le district sud de la Floride tiendra la première audience dans l'affaire Fahie à 13h30 ET (1730 GMT), a déclaré un fonctionnaire.

Selon la plainte, un informateur de la DEA a prétendu, lors de réunions avec Fahie, le directeur général des ports des îles Vierges britanniques, Oleanvine Maynard, et son fils Kadeem Maynard, être un membre du cartel cherchant à faire passer des milliers de kilogrammes de cocaïne colombienne par l'île de Tortola et éventuellement vers les États-Unis.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré jeudi dans un communiqué qu'elle était "consternée" par ces allégations.

"Il est certain qu'après l'arrestation de son Premier ministre, le (Foreign Office) devrait maintenant prendre le contrôle direct des îles Vierges britanniques en attendant une enquête plus approfondie sur la corruption et le blanchiment d'argent." Chris Bryant, membre du parlement britannique issu du parti travailliste d'opposition, a écrit sur Twitter vendredi.