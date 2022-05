Le premier ministre du Sri Lanka affirme qu'il réduira les dépenses dans le nouveau budget

Le nouveau Premier ministre du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a déclaré mardi qu'il présenterait un budget provisoire dans les six semaines, en sabrant dans les projets d'infrastructure afin de réorienter les fonds vers un programme de secours de deux ans pour la nation insulaire frappée par la crise.

Wickremesinghe, qui a pris ses fonctions il y a deux semaines, a prévenu que l'inflation allait augmenter alors que le gouvernement s'attaque à la crise, et qu'il pourrait y avoir davantage de manifestations dans les rues.

Il a déclaré qu'il espérait que toute agitation ne deviendrait pas incontrôlable, ajoutant que des fonds seraient mis à disposition pour aider les plus vulnérables des 22 millions d'habitants du pays.

"Si l'on considère les jours difficiles qui s'annoncent, il faut qu'il y ait des protestations. Il est naturel que lorsque les gens souffrent, ils doivent protester", a déclaré Wickremesinghe lors d'une interview au bureau du premier ministre de l'époque coloniale dans la capitale commerciale Colombo.

"Mais nous voulons nous assurer que cela ne déstabilise pas le système politique.

"Avec le budget provisoire, il s'agit simplement de réduire les dépenses, de les réduire à l'os là où c'est possible et de les transférer au bien-être."

Le pays situé au large de la pointe sud de l'Inde est sous le coup de sa pire crise économique depuis l'indépendance en 1948, alors qu'une pénurie de devises étrangères a sévèrement réduit les importations de produits essentiels, y compris le carburant et les médicaments, déclenchant des mois de protestations sans précédent.

Une grande partie de l'ire publique a été dirigée contre le président Gotabaya Rajapaksa et sa famille, que les manifestants accusent de mal gérer l'économie.

Les racines de la crise actuelle se trouvent également dans la pandémie de COVID-19, qui a dévasté l'industrie lucrative du tourisme du pays et sapé les envois de fonds des travailleurs étrangers, et dans les réductions d'impôts populistes adoptées par l'administration Rajapaksa qui ont drainé les revenus du gouvernement.

"Nous n'avons pas de recettes en roupies et nous devons maintenant imprimer un autre billion de roupies", a déclaré M. Wickremesinghe, avertissant que l'inflation annuelle pourrait dépasser les 40 % dans les mois à venir, ce qui mettrait davantage de pression sur les ménages sri-lankais déjà aux prises avec des prix élevés.

L'inflation a atteint le niveau record de 33,8 % en glissement annuel en avril, contre 21,5 % en mars, selon les données gouvernementales publiées lundi.

Plus tôt dans la journée de mardi, le gouvernement a annoncé des augmentations des prix de l'essence et du diesel, annoncées de longue date, afin de contribuer à l'assainissement des finances publiques.

Les économistes ont déclaré que les augmentations sont nécessaires mais qu'elles exacerberont l'inflation. Ils ont également soulevé des inquiétudes quant au fait que l'impression d'argent ajoutera aux pressions inflationnistes.

SECTEUR BLOQUE

Afin de trouver de l'argent pour soutenir les mesures d'aide, Wickremesinghe a déclaré que son administration entreprenait un examen des réductions de dépenses possibles dans le secteur gouvernemental hypertrophié du pays.

"Par exemple, le ministère de la santé, nous ne pouvons tout simplement pas réduire ses dépenses. Le ministère de l'éducation, c'est une réduction limitée, mais il y a beaucoup d'autres ministères où nous pouvons réduire les dépenses", a-t-il déclaré.

Un plan concret pour remettre les finances publiques sur les rails fera probablement partie des négociations en cours entre le Sri Lanka et le Fonds monétaire international (FMI) pour l'obtention d'un paquet de prêts.

Un nouveau ministre des finances chargé de diriger les négociations sera nommé d'ici mercredi, a déclaré M. Wickremesinghe, alors qu'un nouveau cabinet ministériel prend forme après que le frère aîné du président Rajapaksa, Mahinda, a démissionné de son poste de premier ministre au début du mois.

Cette démission est intervenue quelques heures après que des affrontements entre des partisans du gouvernement et des manifestants à Colombo aient déclenché un accès de violence à l'échelle nationale qui a fait neuf morts et environ 300 blessés.

Concernant les négociations avec le FMI, M. Wickremesinghe a déclaré qu'il espérait un "paquet de prêts durables" de la part du créancier international, tout en entreprenant des réformes structurelles qui attireraient de nouveaux investissements dans le pays.

Inquiet des pénuries alimentaires à partir du mois d'août, en partie dues à la décision désastreuse prise l'année dernière d'arrêter d'importer des engrais chimiques qui ont réduit la productivité, le Sri Lanka mise également sur l'aide étrangère des alliés et des agences multilatérales pour soutenir l'approvisionnement en produits de base, a déclaré M. Wickremesinghe.

"Nous devrons envisager une aide de nos amis à l'étranger pour nous assurer qu'il y a suffisamment de nourriture", a-t-il déclaré. "Nous aurons besoin de plus de riz."

L'Inde, qui s'est longtemps disputée avec la Chine pour l'influence sur l'île stratégiquement située, a été un rempart d'assistance pour le Sri Lanka au cours des derniers mois, fournissant de la nourriture, du carburant, des médicaments et un soutien financier.

M. Wickremesinghe a déclaré qu'il rencontrerait probablement l'ambassadeur de Chine au Sri Lanka la semaine prochaine, afin d'obtenir de Pékin des engrais et des médicaments.

"Nous aimerions voir ce qui est disponible", a-t-il déclaré. "Nous savons que nous avons besoin d'engrais. Je me concentrerais là-dessus." (Reportage de Uditha Jayasinghe et Devjyot Ghoshal à COLOMBO ; Montage de Raju Gopalakrishnan et Nick Zieminski)