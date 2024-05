Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a évoqué la possibilité de fermer les bases militaires françaises dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, lors d'un discours de grande envergure qui a également porté sur le franc CFA, monnaie adossée à l'euro, sur les accords pétroliers et gaziers et sur les droits des LGBTQ.

M. Sonko, un homme politique au tempérament de feu qui a accédé au pouvoir lorsque son candidat à la présidence, Bassirou Diomaye Faye, a remporté une victoire décisive en mars, est connu pour ses critiques à l'égard de ce qui est perçu comme une ingérence excessive de la France dans son ancienne colonie.

La France a environ 350 soldats au Sénégal.

"Plus de 60 ans après notre indépendance, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie encore de plusieurs bases militaires dans notre pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique", a déclaré M. Sonko lors d'une conférence conjointe avec l'homme politique français de gauche Jean-Luc Mélenchon à Dakar, la capitale du pays.

"Je réitère ici la volonté du Sénégal d'avoir son propre contrôle, ce qui est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal ... De nombreux pays ont promis des accords de défense, mais cela ne justifie pas qu'un tiers de la région de Dakar soit aujourd'hui occupé par des garnisons étrangères".

Les pays voisins, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont repoussé les troupes françaises et se sont tournés vers la Russie pour lutter contre les insurrections djihadistes sur leur territoire.

Ils se sont également détournés du bloc ouest-africain de la CEDEAO - qui a condamné leurs coups d'État - et ont formé leur propre alliance d'États du Sahel.

Jeudi, M. Sonko a toutefois eu des mots amicaux à leur égard.

"Nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour renforcer les liens", a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que le Sénégal, qui partage avec sept pays la monnaie du franc CFA rattachée à l'euro, souhaiterait une monnaie flexible rattachée à au moins deux monnaies pour aider à absorber les chocs et soutenir la compétitivité des exportations.

Pendant la campagne électorale, M. Faye s'était d'abord engagé à abandonner le franc CFA, avant de revenir sur sa promesse.

Sonko a réitéré sa promesse de renégocier les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal, où la production devrait commencer cette année.

Il a également appelé les pays occidentaux à faire preuve de "retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance" sur les questions sociales, notamment les droits des LGBTQ et l'égalité des sexes.

Il a déclaré que l'homosexualité avait toujours existé au Sénégal, mais que le pays l'avait "gérée" et continuerait à le faire en fonction de ses réalités socioculturelles.

"Le Sénégal et beaucoup d'autres pays africains ne peuvent accepter aucune vérité dans la légalisation de ce phénomène.