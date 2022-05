Le premier musée NFT au monde à Seattle vise à "tirer le rideau" sur l'art de la blockchain

Les jetons non fongibles (NFT) sont un type d'actif numérique qui a explosé en popularité récemment, les œuvres d'art NFT se vendant pour des millions de dollars. Les NFT existent sur une blockchain, un registre des transactions conservé sur des ordinateurs en réseau.

Le musée a ouvert ses portes le 14 janvier et offre aux artistes, aux créateurs et aux collectionneurs la possibilité d'exposer leurs NFT dans un cadre physique, tout en visant à éduquer le public sur ce marché relativement nouveau de l'art numérique.

"Nous avons vraiment réalisé l'impact de pouvoir regarder ce type d'art d'une manière où vous ralentissez, vous voyez tous les détails", a déclaré Jennifer Wong, cofondatrice et conservatrice du Seattle NFT Museum.

L'artiste numérique local Maksim Surguy a assisté à l'ouverture de l'exposition "Conversation sur le climat" du musée le 16 avril, qui présente ses créations vendues en tant que NFT en ligne, mais qui peuvent également être imprimées sous forme physique.

"Auparavant, si vous faites une œuvre d'art numérique ou une œuvre d'art physique, il y avait beaucoup de limitations sur qui pouvait voir l'œuvre ou comment ils pouvaient la posséder", a déclaré Surguy, qui travaille dans l'industrie technologique de Seattle et s'est aventuré dans l'art basé sur la crypto-monnaie il y a un an et demi.

Selon un rapport publié en mars par la société Research and Markets, basée en Irlande, le marché mondial des NFT devrait atteindre plus de 21 milliards de dollars en 2022.

"Un NFT est vraiment juste un contrat qui signifie la propriété d'un actif quelconque", a déclaré Peter Hamilton, qui a cofondé le musée. "Ces jetons... sont essentiellement un contrat qui dit que ce numéro de série appartient à cette œuvre d'art, et si vous possédez ce jeton, vous en êtes le propriétaire légitime."

Le musée a prévu des programmes tout au long de l'année.

"Je ne saurais trop insister sur l'importance de la partie éducative de ce musée", a déclaré M. Hamilton. "Nous essayons d'embarquer les gens et de les aider à voir quelle est la valeur des NFT et d'aider les gens à tirer un peu le rideau sur ce qu'est la blockchain et son utilité."